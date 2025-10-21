ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن خمس سنوات بعد إدانته بجمع تمويل ليبي لحملته الرئاسية

يبدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهمة التآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

وقال ساركوزي في حديثٍ لصحيفة “لا تريبون ديمانش” قبيل دخوله السجن:

«لست خائفاً من السجن، سأبقى مرفوع الرأس، حتى على أبوابه».

وتأتي هذه الإدانة ختامًا لمعركة قضائية استمرت سنوات، اتُهم خلالها ساركوزي بتلقي ملايين اليوروهات من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، غير أنّ القضاء برّأه من تلقي الأموال شخصيًا أو استخدامها لأغراض خاصة.

ويواصل ساركوزي نفي التهم الموجّهة إليه، معتبرًا القضية ذات دوافع سياسية، فيما اتهم القضاة بالسعي إلى “إذلاله”. وعلى الرغم من استئنافه الحكم، إلا أنّ طبيعة القرار تفرض سجنه خلال مرحلة الاستئناف.

وسيقضي ساركوزي عقوبته في سجن “لا سونتيه” بالعاصمة باريس، حيث يُحتمل أن يوضع في وحدة العزل لأسباب أمنية، على غرار ما يُعامل به السجناء الآخرون في زنازين تتراوح مساحتها بين 9 و12 متراً مربعاً، تضم حمامًا خاصًا. وسيُسمح له بالحصول على تلفزيون مقابل 14 يورو شهريًا وهاتف أرضي.

ويُذكر أن الرئيس الفرنسي الأسبق، الذي تولّى الحكم بين عامي 2007 و2012، كان قد أُدين سابقًا في قضية فساد منفصلة تتعلق بمحاولته الحصول على معلومات من قاضٍ مقابل خدمات وظيفية، ويقضي تلك العقوبة عبر ارتداء سوار إلكتروني.

وبذلك يصبح ساركوزي أول رئيس فرنسي سابق يُسجن منذ المارشال فيليب بيتان الذي أدين بالتعاون مع النازية بعد الحرب العالمية الثانية.

المصدر: وكالات