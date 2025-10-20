الخارجية الروسية: نعمل على بناء نظام عالمي أكثر عدلا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين، إن موسكو تحرز تقدما ملموسا في بناء نظام عالمي أكثر عدلا ومتعدد الأقطاب.

وقال لافروف في رسالة موجهة إلى المشاركين في الدورة الـ17 لجمعية “العالم الروسي”: “تعمل روسيا بالتعاون مع حلفائها وشركائها على تشكيل نظام عالمي أكثر عدالة وتعددية، يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بكاملها وشموليتها وترابطها، وأضاف “أشير بارتياح إلى أن مبادراتنا البنّاءة والتوحيدية تحظى بدعم واسع النطاق من المجتمع الدولي، حتى في الدول التي تتخذ حكوماتها إجراءات معادية”.

المصدر: مواقع