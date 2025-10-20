النائب حسن فضل الله: العدو يحاول خلق مناخ من القلق يمنع الناس من العودة

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنّ الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، ولا سيّما على الجنوب، محاولة لكي يضرب الاستقرار ويثير القلق، ويجعل الناس غير مطمئنين في بلداتهم وقراهم وأعمالهم، ويريد أن يمنع إعادة الإعمار.

وفي كلمته خلال الاحتفال التكريمي لشهداء بلدتي عيتا الشعب وبيت ليف، أكّد فضل الله أنّ العدوّ يسعى للضغط على الدولة اللبنانية للذهاب إلى مفاوضات سياسية، عبر رسائل غير مباشرة، معتبرًا أنّ “المطلوب اليوم هو الثبات في الموقف والتمسّك بخيار المقاومة”.

وانتقد النائب فضل الله تباطؤ الحكومة في تحمّل مسؤولياتها تجاه الجنوب، مشيرًا إلى أنّ “بعض الجهات تتصرّف وكأن الجنوب ليس جزءًا من لبنان، وكأن البلاد يمكن أن تنعم بالأمن فيما منطقة واسعة منه تعيش تحت التهديد اليومي”.

وفي ملف إعادة الإعمار، شدّد فضل الله على أنّ “من واجب الدولة أن تضع مسارًا واضحًا لإعمار المنازل المهدّمة، وعدم التذرّع بالضغوط الدولية أو نقص التمويل”، كاشفًا أنّ “ضغوطًا أميركية تمارس على بعض الدول لمنعها من المساهمة في تمويل الإعمار”.

وأشار إلى أنّ بعض الجهات داخل الدولة تتماهى مع الحصار الخارجي من خلال “منع التحويلات المالية وإقفال حسابات الجمعيات التي تعمل لصالح الناس”، مؤكدا بأنّ “الوقت سيأتي لمحاسبة كلّ من يشارك في هذا الحصار على الجنوب”.

وفي ما يتعلّق بدور حزب الله، أكّد فضل الله أنّ “العمل في ملف الإيواء والترميم بدأ منذ وقف إطلاق النار، وقد أُنجز نحو 80% من المرحلة الأولى”، لافتًا إلى أنّ “المرحلة الثانية ستُستكمل رغم الظروف المالية الصعبة”، داعيًا إلى “الصبر والتعاون لإنجاز المشروع بالكامل”.

وأكد أنّ “ملف الأسرى في سجون الاحتلال هو قضية وطنية وإنسانية أساسية”، وله أولويته عند المقاومة ويجب أن يكون من أولويات الدولة، وهو يضاف إلى ملفات ثلاثة وهي انسحاب العدو من الأرض التي احتلها، ووقف الاعتداءات واعادة الاعمار، ولا يمكن الدخول في أي قضية أخرى قبل حل هذه الملفات.”

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله