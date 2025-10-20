جنوب الصمود…انطلاق السنة الدراسية في بلدة ميس الجبل

افتتحت بلدة ميس الجبل الحدودية “مجمع المدارس الموقّت”، صباح اليوم الاثنين، بعد قُرابة الشهر من التجهيزات اللوجستية والإدارية والأمنية، وسط دمار كبير في البلدة.

ومنذ الصباح، وصل أكثر من 300 تلميذ وطالب في صفوف الابتدائي والثانوي والمهني إلى المجمع المؤلّف من 40 غرفة جاهزة حُوِّلت إلى صفوف للدراسة والإدارة ولوازمها.

وأقامت إدارة المجمع احتفالاً رسميّاً للافتتاح عند الحادية عشرة قبل الظهر، تأكيداً على التمسّك بالأرض وإرادة الحياة، على الرغم من أنّ “مجمع المدارس” في ميس الجبل يقع قُبالة موقع المنارة الإسرائيلي الحدودي.

وتأتي هذه الخطوة التربوية المتقدّمة بينما يصعّد العدو استهدافاته للمواقع المدنية والمنشآت الاقتصادية منعاً لإعادة الإعمار وقطع شريان الحياة في القرى الحدودية.

