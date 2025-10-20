زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب محافظة كرمان جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، مساء الأحد، منطقة مردهك التابعة لمدينة عنبر آباد في جنوبي محافظة كرمان جنوب إيران، من دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية حتى الساعة، بحسب التقارير الميدانية.

وقد أعلن مركز قيادة وإدارة الطوارئ في جامعة العلوم الطبية بمدينة جيرفت أن الهزة وقعت عند الساعة 18:45 مساءً، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى بُعد نحو 35 كيلومترًا من منطقة مردهك.

وأضاف فريق التقييم التابع لمركز طوارئ مردهك أن الزلزال لم يتسبب بأي أضرار تُذكر، فيما تواصل الفرق الميدانية متابعة الأوضاع في القرى والمناطق المحيطة.

المصدر: وكالة مهر