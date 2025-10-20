الإثنين   
   20 10 2025   
   27 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب محافظة كرمان جنوب إيران

      ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، مساء الأحد، منطقة مردهك التابعة لمدينة عنبر آباد في جنوبي محافظة كرمان جنوب إيران، من دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية حتى الساعة، بحسب التقارير الميدانية.

      وقد أعلن مركز قيادة وإدارة الطوارئ في جامعة العلوم الطبية بمدينة جيرفت أن الهزة وقعت عند الساعة 18:45 مساءً، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى بُعد نحو 35 كيلومترًا من منطقة مردهك.

      وأضاف فريق التقييم التابع لمركز طوارئ مردهك أن الزلزال لم يتسبب بأي أضرار تُذكر، فيما تواصل الفرق الميدانية متابعة الأوضاع في القرى والمناطق المحيطة.

      المصدر: وكالة مهر

      مواضيع ذات صلة

      طهران: خلال الحرب دمرنا 21 هدفا استراتيجيا للكيان الصهيوني

      طهران: خلال الحرب دمرنا 21 هدفا استراتيجيا للكيان الصهيوني

      باكستان تؤكد المضيّ في تعزيز التعاون مع إيران

      باكستان تؤكد المضيّ في تعزيز التعاون مع إيران

      مباحثات بين إيران وأوغندا حول تعزيز التعاون بين البلدين

      مباحثات بين إيران وأوغندا حول تعزيز التعاون بين البلدين