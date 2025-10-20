قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد تعزيز الروابط مع القوات المسلحة اليمنية في مواجهة الاستكبار

أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور، استعداد بلاده لتعزيز الروابط الإيمانية والاستراتيجية مع القوات المسلحة اليمنية في مواجهة الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية.

جاء ذلك في رسالة وجّهها اللواء باكبور إلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن يوسف حسن المداني، قدّم فيها التعازي باستشهاد اللواء محمد عبد الكريم الغماري، الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة، وهنّأ في الوقت ذاته اللواء المداني على توليه المنصب الجديد.

وقال اللواء باكبور في رسالته: “أتقدّم بالتعزية والمواساة إلى الشعب اليمني الصامد، وإلى عائلات الشهداء الكرام، والقوات المسلحة اليمنية، بمناسبة الاستشهاد البطولي للقائد الإسلامي الكبير اللواء محمد عبد الكريم الغماري ورفاقه الأوفياء، في الهجوم الإجرامي الذي نفّذه الكيان الصهيوني الإرهابي الملعون.”

ونوّه القائد العام لحرس الثورة الإسلامية بمناقب الشهيد الغماري، قائلاً: “لقد سجّل جهاده الدائم والخالد في الدفاع عن عزّة اليمن ووحدة أراضيه، ومواجهته الباسلة لجرائم العدو الصهيوني، ملحمة خالدة في تاريخ المجاهدين اليمنيين. ولا شك أن بركات تدبيره وجهاده المقدّس لن تضيع أبداً.”

وأضاف باكبور مؤكداً: “إنّ حرس الثورة الإسلامية، إذ يجدّد العهد مع المبادئ السامية لشهداء جبهة المقاومة وتحرير القدس الشريف، يعلن استعداده التام لتعزيز الروابط الإيمانية والاستراتيجية مع القوات المسلحة اليمنية في مواجهة الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية.”

وخاطب اللواء باكبور اللواء المداني بالقول: “كما ذكرتم في أول بيان لكم، فإن شهادة القادة ستعزّز عزيمة اليمن البطل والشامخ أكثر فأكثر، وستزيده تصميماً على مواجهة أعداء الأمة الإسلامية، ومواصلة طريق الكفاح والدفاع عن المظلومين والمناصرين للحق في العالم، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني وأهل غزة المظلومون.”

واختتم اللواء باكبور رسالته بالقول: “أهنّئكم بكل فخر واحترام على تعيينكم المستحق رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية. إن حضوركم، وأنتم من أبرز قادة المقاومة الإسلامية ومجاهديها الأشاوس والمؤثرين في التاريخ اليمني، يبشّر باستمرار المسيرة المشرفة للشهيد الغماري وتعزيز جبهة المقاومة أمام أعداء الأمة الإسلامية. وأسأل الله تعالى أن يمنحكم المزيد من التوفيق والعزّة والنصر في هذا الموقع المسؤول والهام.”

المصدر: وكالة ارنا