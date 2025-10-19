زيلينسكي يدعو حلفاءه الأوروبيين والأميركيين إلى موقف حازم تجاه روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الأوروبيين والأميركيين الأحد إلى عدم استرضاء روسيا، مؤكداً ضرورة اتخاذ “خطوات حاسمة” لدعم أوكرانيا في مواجهة الهجمات المستمرة من موسكو.

وجاءت تصريحات زيلينسكي عقب عودته من زيارة إلى الولايات المتحدة فشل خلالها في الحصول على صواريخ توماهوك بعيدة المدى، رغم أن الزيارة جاءت بعد أسابيع من طلبه لهذه الأسلحة في محاولة لاستثمار تصاعد استياء الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقب قمة ألاسكا التي لم تحقق اختراقاً دبلوماسياً.

ونشر زيلينسكي على حسابه في تليغرام: “لن تمنح أوكرانيا الإرهابيين أي مكافأة على جرائمهم، ونعتمد على شركائنا في التمسك بالموقف نفسه”، مضيفاً أنه يسعى لعقد اجتماع قريب لمجموعة “تحالف الراغبين”، وهو تجمع للدول الأوروبية الحليفة لأوكرانيا، مؤكداً الحاجة إلى مواقف مشتركة قوية في أوروبا.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى استخدام روسيا خلال الأسبوع الأخير 3270 طائرة مسيرة هجومية، و1370 قنبلة جوية موجهة، وحوالي 50 صاروخًا من أنواع مختلفة ضد أوكرانيا، في وقت كثفت فيه موسكو ضرباتها على البنية التحتية المدنية، مما حرَم آلاف السكان من التدفئة والكهرباء مع اقتراب فصل الشتاء.

وأعلنت كييف الأحد عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من عشرة آخرين في شرق البلاد جراء القصف الروسي، فيما ردت أوكرانيا بتكثيف هجماتها على المناطق الحدودية الغربية لروسيا وعلى منشآت النفط والغاز.

وأفادت السلطات الكازاخستانية بأن ضربة بطائرة مسيرة أوكرانية أوقفت عمليات تكرير الغاز في مصنع تابع لشركة غازبروم الروسية بمنطقة أورينبورغ الروسية قرب كازاخستان، حيث يمتلك مستثمرون غربيون مثل شل وإيني وشيفرون الحصة الأغلبية في حقل الغاز المجاور كاراشاغاناك.

ميدانيا، أعلن الجيش الروسي الأحد السيطرة على قريتين في مناطق دونتيسك وزابوريجيا، مواصلاً تقدمه، فيما أفاد الجانبان بإسقاط عشرات الطائرات المسيّرة خلال الليل في تبادل الهجمات على أهداف متبادلة.

المصدر: أ.ف.ب.