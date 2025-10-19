عدوان اسرائيلي على طوباس… واعتداءات للمستوطنين على ترمسعيا

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأحد حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، كان أعنفها في مدينة طوباس غداة تفجير عبوة ناسفة بدورية للجنود الصهاينة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور وحاصرتها بالكامل، وداهمت عشرات المنازل وحولت بعضها إلى مواقع عسكرية ومراكز للتحقيق. وأوضح محافظ طوباس أن نحو 30 آلية عسكرية وجرافتين ترافقهما قوات مشاة اقتحمت المدينة.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مصادر اليوم بأن “قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى مخيم العين في نابلس في الضفة الغربية”، مشيرة إلى أن جيش العدو دفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم. بدوره، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين في مخيم العين.

وفي سلفيت، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الفلسطينيين واعتقلت ثلاثة مواطنين. هذا وأغلق جيش الاحتلال مداخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين بينهم طفل من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينيين في ترمسعيا بالضفة

من جهة ثانية، أصيبت سيدة فلسطينية ومتضامناً أجنبياً بجروح اليوم في اعتداء مستوطنين على مزارعين في بلدة ترمسعيا بالضفة الغربية.

عربدة متواصلة ومتزايدة .. قطعان المستوطنين يقومون بحرق مركبات المزارعين في بلدة ترمسعيا شمال رام الله pic.twitter.com/kY89D5NKLa — القسطل الإخباري (@AlQastalps) October 19, 2025

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر أن مستوطنين مسلحين أحرقوا مركبات فلسطينية بين حقول الزيتون في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله. وذكرت المصادر أن أهالي ترمسعيا ومتضامنين أجانب تصدوا للمستوطنين الذين يمنعون المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

المصدر: مواقع إخبارية+موقع المنار