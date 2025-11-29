اقتحامات واعتقالات في الضفة… وعملية طوباس تدخل يومها الرابع وسط تصعيد متواصل

تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة طوباس وبلدتي عقابا وتياسير شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم الرابع على التوالي، في ظلّ تصعيد ميداني واسع يشمل اقتحامات واعتقالات واعتداءات نفّذها جيش الاحتلال والمستوطنون في عدد من المناطق.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية نحو 100 فلسطيني في بلدة طمون بمحافظة طوباس، بعد إخراج أكثر من 20 عائلة من منازلها بذريعة البحث عن “وسائل قتالية”. كما سبق لقوات الاحتلال أن انسحبت مساء أمس من مخيم الفارعة وبلدة طمون بعد ثلاثة أيام من العمليات المتواصلة هناك.

وأفاد مراسلون ميدانيون بأنّ حملة الاحتلال الواسعة في منطقة طوباس أسفرت عن اعتقال نحو 190 فلسطينيًا، قبل أن تفرج عن معظمهم بعد تعرّضهم لعمليات تنكيل وضرب قاسٍ، إضافة إلى إصابة نحو 200 مواطن، نُقل 80 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي السيلة الحارثية واليامون، واعتقلت الشقيقين محمد وأحمد نبيل زيود، كما حطمت محتويات منزل الشاب إياد جرادات الذي كان يستعد للاحتفال بزفافه هذا الأسبوع. واعتقلت أيضًا الشاب محمد سمودي بعد اقتحام منزل عائلته.

وفي محافظة قلقيلية، نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحام شملت مدينة قلقيلية وقرية باقة الحطب، واعتقلت خمسة مواطنين بينهم طفلان وسيدة، بعد مداهمة منازل وعبث محتوياتها.

كما أقدمت قوات الاحتلال في قرية الطبقة جنوب الخليل على إزالة الأعلام الفلسطينية عن خزان مياه يستخدمه الأهالي.

وفي سياق متصل، أصيب أربعة فلسطينيين بينهم سيدة برصاص مستوطنين في منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. كما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة في منطقة وادي قانا بين سلفيت وقلقيلية، ما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل إصابات.

ويأتي هذا التصعيد المتواصل في الضفة الغربية في ظل أرقام ثقيلة خلّفتها الاعتداءات الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث ارتقى أكثر من 1085 شهيدًا، وأصيب نحو 11 ألفًا، فيما تجاوز عدد المعتقلين 20 ألفًا و500 فلسطيني، في إطار حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

المصدر: الأناضول