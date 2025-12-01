بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.. تعليق دوام مدارس طوباس بالضفة المحتلة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، مساء الإثنين، تعليق دوام المدارس ورياض الأطفال، في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيلي وفرض منع التجوال في المحافظة.

وأوضح مدير التربية في طوباس عزمي بلاونة أن “القرار يشمل تعليق الدوام الوجاهي ليوم غد الثلاثاء في جميع المدارس ورياض الأطفال، نتيجة القيود المفروضة على الحركة والتنقل”، وأشار إلى أن “المديرية ستتجه لاعتماد التعليم عن بُعد (الإلكتروني) حتى إشعار آخر، حرصًا على سلامة الطلبة والعاملين في القطاع التعليمي”.

وفي السياق الميداني، كثّفت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمناطق واسعة في مدينة طوباس وبلدة عقّابا فجر الاثنين، وفرضت حظر تجوّل شاملًا ما زال سارياً.

وانتشرت قوات الاحتلال في أرجاء المدينة والبلدة، قبل أن تعيد مداهمة عدد من المنازل وتحويلها إلى نقاط عسكرية بعد إجبار سكانها على المغادرة، وتركّزت عمليات الاقتحام خصوصًا في حي الحديقة ومناطق أخرى داخل طوباس.

وباشرت الجرافات العسكرية إغلاق الطرق الرئيسية وتقطيع أوصال المحافظة، بما في ذلك إغلاق شارع الدير الرابط بين عينون وطوباس وطمّون، إلى جانب تشديد القيود على الحركة في محيط المحافظة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام