رسالة صوتية نادرة للسيد حسن نصر الله إلى منفذي عملية اغتيال الوزير الصهيوني زئيفي عام 2001

نشر الإعلام الحربي لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى رسالة صوتية نادرة لسيد شهداء الأمة، سماحة السيد حسن نصر الله، وجّهها إلى أبطال عملية السابع عشر من أكتوبر المجيد، التي نفذتها الكتائب واغتالت خلالها وزير السياحة الصهيوني المجرم رحبعام زئيفي، رداً على اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشهيد أبو علي مصطفى.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد نفذت عام 2001 عملية اغتيال استهدفت وزير السياحة الإسرائيلي وعضو الكنيست آنذاك رحبعام زئيفي، الذي قُتل رمياً بالرصاص أمام غرفته في فندق حياة ريجنسي بمدينة القدس المحتلة.

وجاءت العملية رداً على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو علي مصطفى، الذي استُهدف في مكتبه بمدينة رام الله بصواريخ أطلقتها مروحيات الأباتشي الإسرائيلية في 27 أغسطس/آب 2001، في عملية شكّلت سابقة، إذ كان أول قيادي في المقاومة الفلسطينية يُغتاله الاحتلال بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

المصدر: الاعلام الحربي