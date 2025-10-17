الشيخ القطان: من يطالبنا بالتجرد من السلاح فليجرد العدو أولاً من السلاح

اكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان خلال موقفه السياسي الأسبوعي ان “من يطالبنا بالتجرد من السلاح عليه تجريد العدو الإسرائيلي أولا من السلاح، وبعد ذلك فليطالب كل الدول بأن تتجرد من المقاومات لمواجهة هذا العدو”.

أضاف: “العالم كله يطالبنا بأن نتجرد من السلاح وألا نمتلك قوة نواجه من خلالها العدو الوحشي، اللاإنساني، العدو الإسرائيلي، ولكن لا أحد يطالب هذا العدو بأن يجرد من سلاحه، يسلحونه ويعطونه كل القوة والعتاد وكل الأسباب التي تجعله يقتلنا ويدمر بيوتنا، ونحن يجب علينا أن نسلم الإرادة لهذا العدو ونتجرد من السلاح”.

وقال “نحن نجرح ونقتل وتدمر بيوتنا ويحصل ما يحصل من اعتداءات من هذا العدو، ولكننا أقوياء بالله، وعلينا ان نتيقن بأننا على مقربة من الخروج من هذا النفق ورؤية النور”.

وحول غزة، قال “لا يسعنا ونحن نرى هذه الاتفاقيات إلا أن نحيي دماء الشهداء والجرحى والصامدين الصابرين الثابتين، ومع هذا كله نحن لا نأمن مكر العدو الصهيو-أمريكي”.