المفتي قبلان: لا بد من ورقة أولويات وطنية بعيداً من الخصومات السياسية

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين (ع) في برج البراجنة، أن “أي عدوان يطال الجنوب أو البقاع إنما يطال صميم لبنان، ولا بد من ورقة أولويات وطنية بعيداً من الخصومات السياسية لحماية المصير الوطني”.

ولفت المفتي قبلان إلى أن “هذه اللحظة هي لتأكيد الخطاب السيادي في وجه “إسرائيل” وعدوانها، وهنا لا أولوية أكبر للعائلة السياسية اللبنانية من التضامن الوطني والسيادي”، مضيفاً أن “التاريخ علّمنا أن التخلّي عن دعم الجنوب وصموده كان سبباً لاحتلال “إسرائيل” للعاصمة بيروت”.

أما فيما يتعلق بالداخل، فشدد قبلان على “ضرورة الوقفة الوطنية الشاملة لانتشال هذا البلد من قعر الأزمات، لا سيما الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وبما في ذلك اليد العاملة وتسونامي الأسواق والاستشفاء وأساسيات التقاعد والخدمات والشلل الكبير الذي يطال الإدارات والمرافق العامة، والذي يضرب صميم قدرة الفئات الأكثر هشاشة وضعفاً”.

كما توجه “لصنعاء اليمن بالتبريك بشهادة اللواء محمد الغماري”، مؤكداً أن “شهادة الكبار سبب الانتصارات الكبيرة، وهي دليل على عظمة الأثمان والقدرات العابرة التي قدّمتها صنعاء النخوة في سبيل غزة وفلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام