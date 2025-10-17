الجمعة   
    عربي وإقليمي

    باكستان تؤكد المضيّ في تعزيز التعاون مع إيران

      أكد وزير الطرق والمواصلات الباكستاني عبد العليم خان التزام بلاده بتعزيز التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددًا على ضرورة اعتماد استراتيجية شاملة وتدابير فعّالة لتوسيع العلاقات الثنائية.

      وقال خان، خلال لقائه السفير الإيراني في إسلام آباد رضا أميري مقدم، إن الصداقة بين إيران وباكستان راسخة ومهمة للمنطقة والأمة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الروابط الأخوية بين البلدين تتجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية.

      ولفت الوزير، الذي يترأس حزب التضامن الباكستاني، إلى أن البلدين “دولتان شقيقتان متحدتان روحيًا”، مؤكدًا أن إسلام آباد ستواصل القيام بدور فاعل في دفع العلاقات إلى الأمام، وأن وزارة المواصلات ستبقى في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون مع طهران.

      وفي الاجتماع، عرض خان خطوات عملية لتعزيز التعاون الثنائي، مقترحًا إشراك وزارات المواصلات والتجارة والزراعة والمؤسسات المعنية في باكستان لتفعيل التبادل مع إيران، مشددًا على ضرورة التغلب على البيروقراطية والتأخيرات الإدارية.

      من جهته، رحّب السفير الإيراني بجهود الوزير الباكستاني، مثمّنًا دوره في دعم العلاقات الثنائية، وأكد رغبة طهران في بناء علاقات تجارية طويلة الأمد مع إسلام آباد، خصوصًا في مجالات الزراعة والتجارة المتبادلة.

      يُذكر أن وزير الطرق والمواصلات الباكستاني أعلن أن بلاده ستستضيف مؤتمرًا إقليميًا لوزراء النقل من 27 دولة في 23 و24 أكتوبر الجاري في قاعة جناح للمؤتمرات بإسلام آباد، بهدف تعزيز شبكات المواصلات والتجارة الإقليمية.

      المصدر: موقع قناة العالم

