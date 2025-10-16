الخميس   
   16 10 2025   
   23 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 12:14
    دولي

    أسعار النفط ترتفع بعد تصريحات الرئيس الأميركي

      صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن “الهند تعهدت بالتوقف عن شراء الخام الروسي”، وهي خطوة قد تؤدي إلى استنزاف الإمدادات في أماكن أخرى .

      وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية أمس الاربعاء، إن “رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكد له أن الهند ستتوقف عن استيراد النفط من روسيا، وأن الولايات المتحدة ستسعى لاحقا للحصول على موقف مشابه من الصين”.

      كما يصدر تأكيد بهذا الشأن من نيودلهي، لكن الخارجية الهندية ذكرت أن الهند تعمل على زيادة مشتريات الطاقة من الولايات المتحدة.

      المصدر: مواقع

