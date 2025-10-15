الأربعاء   
    لبنان

    حزب الله أحيا الذكرى السنوية لعدد من شهداء المقاومة في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي

      تخليداً لدمائهم الطاهرة وإحياء لذكراهم العطرة، أقام حزب الله احتفالاً تكريمياً لثلة من شهداء المقاومة الإسلامية السعداء في القطاع الثالث الذين استشهدوا خلال شهر تشرين الأول، وذلك في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات السياسية والحزبية والعلمائية والثقافية والاجتماعية والبلدية والاختيارية، عوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

      افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم جرى عرض فيلم عن الشهداء ووصاياهم، بعدها، تليت السيرة الحسينية العطرة عن أرواح كل الشهداء.

      المصدر: إعلام منطقة بيروت

      حزب الله أحيا الذكرى السنوية لعدد من الشهداء في مصلى الرسول الأكرم (ص) في سبلين

      وفد من حزب الله زار “الجهاد الاسلامي” في صيدا مهنئا بذكرى الإنطلاقة

      “المنار تُكرِّم شهداءها وجرحاها: وفاءٌ للدماء الزكية في معركة الكلمة والموقف”

