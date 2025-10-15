حزب الله أحيا الذكرى السنوية لعدد من شهداء المقاومة في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي

تخليداً لدمائهم الطاهرة وإحياء لذكراهم العطرة، أقام حزب الله احتفالاً تكريمياً لثلة من شهداء المقاومة الإسلامية السعداء في القطاع الثالث الذين استشهدوا خلال شهر تشرين الأول، وذلك في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات السياسية والحزبية والعلمائية والثقافية والاجتماعية والبلدية والاختيارية، عوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم جرى عرض فيلم عن الشهداء ووصاياهم، بعدها، تليت السيرة الحسينية العطرة عن أرواح كل الشهداء.

المصدر: إعلام منطقة بيروت