بوتين: روسيا وسوريا تتمتعان بعلاقات خاصة منذ عقود

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في الكرملين اليوم، بعمق العلاقات بين موسكو ودمشق، مؤكداً أن البلدين يرتبطان بعلاقات “خاصة” تمتد لعقود طويلة.

وقال بوتين في مستهل اللقاء: “العلاقات بين سوريا وروسيا كانت دائماً ذات طابع ودي خالص”، مضيفاً أن العلاقات الثنائية بين البلدين “تبلورت على مدى عقود، وتتميّز اليوم بمستوى عالٍ من الثقة والتعاون”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في سوريا شكّلت نجاحاً مهماً، معتبراً أنها “ستُسهم في تعزيز الروابط بين مختلف القوى السياسية في البلاد”، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد روسيا لإجراء مشاورات منتظمة مع الجانب السوري عبر وزارتي الخارجية في البلدين.

وحضر اللقاء من الجانب الروسي وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس إدارة الرئاسة مكسيم أوريشكين، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

من جهته، أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في مستهل اللقاء أن سوريا تسعى إلى إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا، مشدداً على أن “الأولوية الآن هي تحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة”.

ووجّه الشرع الشكر إلى الرئيس بوتين على “الاستقبال والترحاب الحافل” في موسكو، وقال: “نؤكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين سوريا وروسيا، واليوم نحن في سوريا الجديدة، بعد ما شهدته البلاد من أحداث، نحاول أن نُعرّف بهذه المرحلة الجديدة ونُعيد ربط العلاقات السياسية والاستراتيجية مع مختلف الدول الإقليمية والعالمية، وعلى رأسها روسيا الاتحادية لما يجمعنا من روابط تاريخية راسخة”.

وأضاف الرئيس السوري: “تربطنا بروسيا مصالح ثنائية متعددة؛ فجزء من الغذاء السوري يعتمد على الإنتاج الروسي، كما تعتمد محطات الطاقة لدينا على الخبرات الروسية، فضلاً عن تشابك المواقف السياسية والاستراتيجية بين بلدينا على المستويين الدولي والإقليمي”.

وختم الشرع بالقول: “نحن نحترم كل الاتفاقيات السابقة والتاريخ المشترك بين البلدين، ونسعى إلى تطوير هذه العلاقات بما يضمن استقلال القرار السوري، ووحدة الأراضي، والاستقرار الأمني الذي ينعكس إيجاباً على الاستقرار الإقليمي والعالمي”.

المصدر: موقع روسيا اليوم