الأربعاء   
   15 10 2025   
   22 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    صربيا تتلقى دعوة من الاتحاد الأوروبي للانضمام إليه

      دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، صربيا إلى اتخاذ خطوات “ملموسة” للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشددة على ضرورة مواءمة السياسات الخارجية مع بروكسل .

      وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلغراد: “الآن هو الوقت المناسب لصربيا لتكون أكثر جدية ووضوحًا بشأن الانضمام إلى الاتحاد .

      وأضافت “نريد أن نرى مواءمة أكبر في السياسة الخارجية، بما في ذلك العقوبات ضد روسيا”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر صربيا شريكًا مهمًا لكنه يتوقع منها التزامات أوضح تتماشى مع “قيم وسياسات الاتحاد” .

      المصدر: وكالة مهر

      مواضيع ذات صلة

      “الحارس الشرقي”.. تحايل دولي جديد

      “الحارس الشرقي”.. تحايل دولي جديد

      كالاس في كييف لبحث الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا 

      كالاس في كييف لبحث الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا 

      “وداعا لختم الجوازات”: أوروبا تطلق نظام مراقبة آلي على الحدود

      “وداعا لختم الجوازات”: أوروبا تطلق نظام مراقبة آلي على الحدود