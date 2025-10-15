صربيا تتلقى دعوة من الاتحاد الأوروبي للانضمام إليه

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، صربيا إلى اتخاذ خطوات “ملموسة” للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشددة على ضرورة مواءمة السياسات الخارجية مع بروكسل .

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلغراد: “الآن هو الوقت المناسب لصربيا لتكون أكثر جدية ووضوحًا بشأن الانضمام إلى الاتحاد .

وأضافت “نريد أن نرى مواءمة أكبر في السياسة الخارجية، بما في ذلك العقوبات ضد روسيا”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر صربيا شريكًا مهمًا لكنه يتوقع منها التزامات أوضح تتماشى مع “قيم وسياسات الاتحاد” .

المصدر: وكالة مهر