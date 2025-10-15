طهران وبكين تعززان التعاون بين المدن الكبرى

أكد رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، وسفير إيران لدى الصين، عبد الرضا رحماني فضلي، على تعزيز العلاقات بين المدن الكبرى الإيرانية والصينية في مجالات الاقتصاد، والنقل، والبنية التحتية، والتحول الذكي.

وأشار الزاكاني، خلال زيارته إلى الصين، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الصينية في النقل العام والكهربائي لتعزيز أسطول النقل في المدن الإيرانية الكبرى، مع وضع خطة استراتيجية لتعزيز التبادلات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

كما من المتوقع متابعة مشاريع حضرية في مدن صينية مثل شنغهاي وقوانغتشو وسوتشو، وسط توقعات بتوقيع عقود مهمة في مجال النقل، في إطار تطوير البنية التحتية وتحسين رفاهية المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس بلدية طهران يشغل منصب نائب رئيس فرع غرب آسيا في منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG)، ما يعزز أهمية التعاون الحضري الدولي.

المصدر: وكالة مهر