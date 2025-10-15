عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025



العناوين

البناء:



– تلاعب “إسرائيلي” ببنود الاتفاق لرسم قواعد اشتباك تستثمر على تسليم جثث القتلى

– تعثر تشكيل مجلس الوصاية على غــزة بتريث عربي إسلامي ورفض فلسطيني

– الموازنة على أبواب مجلس النواب بانتظار بنود مخصّصة لإعادة إعمار الجنوب

– عراقتشي لترامب: لا يمكنك أن تكون رئيس حرب وسلام في آن واحد

– الأمم المتحدة: 70 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزّة

الأخبار:

– Whish Money تقفل حسابات “وتعاونوا” وناشطين | مصرف لبنان: اشهدوا لي عند الأميركان!

– ريما كرامي: “الحظّ” يُسيّر المدرسة الرسمية!

– معركة طائفية… دفاعًا عن “مياه تنورين”!

– الاتفاق يواجه أولى عقباته | بداية المرحلة الثانية: عودة لغة الحرب

– عن أسماء ومآثر: هذا ما فعله أسرى فلسطين

– تفاؤل روسي حذر بخطّة ترامب: أين الطريق إلى “الدولة الفلسطينية”؟

الجمهورية:

– هل يُحسم الخلاف على الأولويات؟

– ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدء الآن

اللواء:

– مخاطر وتهديدات لاتفاق غزَّة وقدرة لبنان على دخول مسيرة السلام

– طرح عون التفاوض عند بري.. وسلام في صيدا في زيارة إنمائية

– وزير العدل السوري في سجن رومية.. والاتفاقية القضائية تسبق الملاحقات وتسليم السجناء

الديار:

– قمة شرم الشيخ تُسقط حلم “إسرائيل” الكبرى؟

– مبادرة اشتراكية لحل عقدة قانون الانتخابات

– مافيا الذهب تُعيد سيناريو الدولار الأسود!

– الكبتاغون السوري: الحكاية التي لم تنتهِ بعد

– بقرادوني لـ “الديار”: المرحلة لا تشبه 1982. .. ومُشكلة السلاح تحلّ سياسيًا

النهار:

– المؤثر الصغير في تونس: بين استغلال الطفولة وتفجير المواهب

– تقدم لبناني سوري بملفات السجناء والاغتيالات

– المصادقات في الخارجية: نحو نظام ينهي الفوضى والسمسرات

– ترامب ضغوطه على نتنياهو تنتهي في غزّة

– ادعاء المشنوق: سابقة قضائية لإثبات البراءة

الشرق:

– ترامب سيزور لبنان وماكرون يؤكّد الدعم الكامل لعون

– رئيس الجمهورية عرض مع مرقص قانون الإعلام الجديد

– بري تابع المستجدّات مع متري ورحال والتقى وفدًا عسكريًا بريطانيًا

نداء الوطن:

– التفاوض مبادرة رئاسية بحجم التحوّلات: واشنطن تؤيّد وتدعم بضغط على نتنياهو

– عون رسم خريطة الطريق وحل المشاكل الخلافية مع إســـرائيـل بالتفاوض غير المباشر







الاسرار



البناء:

خفايا:



– تقول مصادر اقتصادية إن حملة الدعم الحزبي لشركة مياه وتحويلها إلى حملة معادية لفريق شعبي وطائفي ألحق بالشركة ضررًا كبيرًا فإن ثبتت المخالفة أم لم تثبت سوف تعود الشركة إلى الأسواق بعد تصحيح وضعها أو إثبات صحته، لكنّها ورثت من هذه الأزمة تصنيفًا حزبيًا ضيقًا وعداء مع أوسع شريحة شعبية منظمة في البلد ما يعني خسارة السوق الأوسع استهلاكًا، وقالت إن القيمين على الشركة استدركوا خطورة الوضع وأجروا اتّصالات مع الجهة الحزبية للتوقف عن حملة الدعم، لكن الأمر خرج عن السيطرة بعدما تحول حربًا على وسائل التواصل الاجتماعي.





كواليس:



– شهدت أوساط الرأي العام الفرنسي والبريطاني والألماني حملات تهكم على قادة الدول الذين شاركوا في قمة شرم الشيخ وتقبلهم الطريقة المهينة التي عاملهم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتساءل عدد من المعلقين مع تكرار هذه المشهديّة عدة مرات وتكرار تلبية القادة لدعوات يتم نقلها مباشرة على الهواء مع الرئيس الأميركي ما هي الحكمة من المشاركة؟ متسائلة عن سبب عدم التصرف على طريقة ولي العهد السعودي الذي غاب عن اللقاء، حيث أوفد وزير خارجيته فحفظ مقامه ومقام بلده من لسان ترامب السليط والاستعراضي من دون أن يجرؤ أحد من الذين قام بإذلالهم على استخدام الطرافة والبداهة لرد ظريف معبر بل إن رئيس حكومة باكستان أمعن في إذلال نفسه بالاستجابة لدعوة ترامب له لتكرار ما سبق وقاله له عن ترشيحه لجائزة نوبل؟

اللواء:



همس:



– لاقت مداخلة رئيس لجنة نيابية، ذات صلة بالوضعين المالي والاقتصادي ارتياحًا في اجتماعات مالية تُعقد في الولايات المتحدة الأميركية.





غمز:



-قطعت الاتّصالات بين إدارة مؤسسة صحية ضامنة والعاملين فيها، عبر نقابتهم مرحلة قريبة من التوصل إلى إدخال زيادات على الرواتب والتقديمات المالية الشهرية.



لغز:



– أوقفت هيئات تأديبية إجراءات بحق موظفين وعاملين في إحدى الوزارات، على خلفية عدم إفراغ الوزارة وشل العمل فيها.



الجمهورية:



شكّل افتتاح مرفق سياحي اقتصادي أمس في وسط بيروت، مؤشرًا إلى عودة الاستقرار والاستثمار في المرحلة المقبلة.

تحدّث مسؤول عن أنّ اجتماعات مرتقبة لوفد لبناني في الخارج تواجه صعوبات، بسبب تخلّف لبنان عن تطبيق التزام هام يقضي بإغلاق فروع مؤسسة غير شرعية لا تزال تفتح فروعًا جديدة.

أبلغ فصيل غير لبناني إلى جهة رسمية أنّه لا يَعتبر نفسه ميليشيا، ولا ينطبق عليه قرار متّخذ من هذه الجهة.

النهار:

بعدما أفاد مصدر في جمعية الصناعيين بأن مؤثرة اجتماعية كانت وراء الحملة على إحدى شركات المياه إثر رفض إدارة الشركة دفع مئة ألف دولار لقاء حملة إعلامية ولجوء المؤثرة إلى موظف في وزارة الصحة في تقرير ملتبس، بات الأمر يحتاج إلى فتح تحقيق يكشف الحقيقة للرأي العام.

استأجرت شركة إنتاج عالمية قطعة أرض واسعة في منطقة حامات في شمال لبنان استعدادًا للبدء بتصوير فيلم عالمي عن تاريخ الفينيقيين. ويجري العمل لتحويلها مسرحًا للأحداث.

فيما يؤكد وزير الأشغال العامة فايز رسامني وصول آلات كشف إلكترونية (سكانر) حديثة إلى مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس ومعبر المصنع الحدودي لمكافحة تهريب البضائع والتهرب الجمركي، يشكك تجار ومستوردون في انتظام العمل بسبب تضارب المصالح ودخول أجهزة أمنية على الخط كانت تحقق أرقامًا عالية من الجباية الخاصة بأفرادها.

أوضحت المديرية العامة للأمن العام ردًا على ما أوردته “النهار” في “أسرار الآلهة” أمس عن أن عدد جوازات السفر المزورة الصادرة عن مركز أمن عام بعلبك الإقليمي لمطلوبين للعدالة بلغ نحو 73 حتّى الساعة، بأن الخبر يفتقر إلى الدقة وأن العدد مبالغ به جدًا، في اعتراف ضمني بوجود التزوير والاختلاف على العدد.





نداء الوطن:

كانت لافتة التغريدة التي كتبتها مورغان أورتاغوس، تعليقًا على قسَم السفير ميشال عيسى اليمين، فقالت في تغريدتها: “مبروك صديقي العزيز، أنا في غاية الحماس للعمل معك” وختمت تغريدتها بكلمة بالعربية هي “مبروك”.

أظهرت تسجيلات صوتية لموظف في وزارة خدماتية قيامه بطلب مبالغ مالية ورشاوى مقابل تسهيل معاملات. وتؤكد المصادر أنه سيتم نقل الموظف المعني إلى جهة رقابية، بدل اتّخاذ إجراءات تأديبية أو قضائية بحقه.

أثارت استنسابية اللجنة العلمية الأكاديمية في معهد الدكتوراه للجامعة اللبنانية حول نتائج تقييم أبحاث القبول ضجّة كبيرة، بعدما تبيّن أن جهة حزبية مسيطرة تقف وراء قبول طلاب أقل مستوى ممّن تفوّقوا في الامتحانات الخطيّة الأخيرة والأبحاث.

المصدر: صحف