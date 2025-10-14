أردوغان يتعهد بحشد الدعم لإعادة إعمار غزة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيسعى لحشد دعم دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا لإعادة إعمار غزة، وحذر كيان الاحتلال من “ثمن باهظ إذا أعادت الإبادة الجماعية في قطاع غزة مرة أخرى”.

ووفقاً لنص نشرته الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء، قال أردوغان في حديث للصحفيين إن “إعادة إعمار قطاع غزة أمر بالغ الأهمية وسنعمل بكل جهد لتلبية احتياجات السكان قبل حلول الشتاء”، وعبر عن اعتقاده أن تمويل المشاريع سيتوفر بسرعة.

وأضاف في التصريحات التي أدلى بها خلال رحلة العودة من شرم الشيخ المصرية “علينا مواصلة الوقوف مع غزة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية”، مؤكداً أن قرارات دول غربية بالاعتراف بدولة فلسطينية ينبغي أن تُعتبر لبِنات أساسية لبناء ما اسماه حل الدولتين.

وأمس الاثنين، انتهت أعمال قمة شرم الشيخ “لإنهاء الحرب في قطاع غزة”، بحضور أكثر من 31 دولة ومنظمة إقليمية ودولية.

وتم التوصل إلى اتفاق وقف الحرب بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال الاسرائيلي بوساطة من قطر ومصر وتركيا وبرعاية أميركية، ودخوله حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، وفي إطار المرحلة الأولى منه، أفرجت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس عن 20 أسيرا صهيونياً على قيد الحياة، بالإضافة إلى جثث أسرى آخرين قتلوا خلال العدوان الاسرئيلي على القطاع.

المصدر: مواقع إخبارية