أردوغان: العالم سيدفع فاتورة الحرب على إيران إذا استمرّت

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إلى وجوب إيقاف الحرب الدائرة ضد إيران قبل أن تتوسع وتلقي منطقة الشرق الأوسط بأكملها في النيران، محذراً من التكاليف المتزايدة للنزاع على الاقتصاد العالمي.

وأكد، في كلمة له أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أن العالم سيدفع فاتورة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إذا استمرت التصعيدات، معتبراً أن التحريض الإسرائيلي تسبب بحرب طالت آثارها المنطقة برمّتها.

وقال أردوغان «نواجه المخاطر والصعاب ونضع كل ثقلنا من أجل حلّ المشاكل وإنهاء الحرب»، مؤكداً أنه يبذل جهوداً كبيرة لوضع حد للحرب، داعياً جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تتحرك بعقلانية وحذر شديدين، لضمان عدم امتداد الصراع إلى أراضيها، معتبراً أن الهجمات الإيرانية على الدول المجاورة ليست تصرفاً صائباً.

وأضاف «لم ولن ننظر يوماً إلى الشعب الإيراني الشقيق على أساس أن هذا شيعي وهذا سني، هذا تركي وهذا كردي، وهذا موقفنا تجاه منطقتنا بأسرها»، قائلاً إن «تركيا ليست دولة لا تبالي بالأزمات المحيطة بها، وليست دولة تدير ظهرها لأصدقائها وإخوانها وقت الأزمات».

وحذر الرئيس التركي من الوقوع في فخ «شبكة المجازر الصهيونية» الرامية إلى ضرب الدول والمجتمعات ببعضها البعض، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة ضد السيناريوهات الدموية، وعلى رأسها النزاع الطائفي في المنطقة.

وختم أردوغان قائلاً: «ليس لدينا أي أطماع بأي دولة، ولكن إذا طمع أحد بأرضنا وسعى إلى المغامرة فلن نتردد في التحدي».

المصدر: موقع المنار