الثلاثاء   
   14 10 2025   
   21 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 10:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    التعاون الإيراني الطاجيكي يتسارع نحو مستقبل مستدام

      أكد وزير الاقتصاد والمالية الايران السيد علي مدني زاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين إيران وطاجيكستان، مشيرًا إلى فرص الاستثمار الأخضر والتعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والنقل والزراعة كأساس للتنمية المستدامة في المنطقة .

      وخلال المؤتمر أكد السيد علي مدني زاده أن “الرؤية المشتركة لزيادة حجم التجارة إلى ما يزيد عن 500 مليون دولار، من خلال اتفاقيات في مجالات النقل والجمارك ومصايد الأسماك والتعدين والزراعة، قد عززت أسس هذا التعاون؛ مؤكدا أن طاجيكستان منصة آمنة للاستثمار”.

      وأضاف مدني زاده: “إن التعاون الإقليمي متجذر في تاريخ طريق الحرير، ولا يمكن تحقيق التنمية المتوازنة إلا من خلال تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف”، مؤكدا: “التعاون الإيراني الطاجيكي يتسارع نحو مستقبل مستدام”.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      تعزيز التعاون بين إيران وروسيا وأذربيجان في خدمات نقل الحاويات

      تعزيز التعاون بين إيران وروسيا وأذربيجان في خدمات نقل الحاويات

      الخارجية الإيرانية تُدين تصريحات ترامب المعادية لإيران أمام الكنيست الصهيوني

      الخارجية الإيرانية تُدين تصريحات ترامب المعادية لإيران أمام الكنيست الصهيوني

      العقوبات الأميركية على محطة نفط صينية تُربك إمدادات الخام وتُهدد إنتاج المصافي

      العقوبات الأميركية على محطة نفط صينية تُربك إمدادات الخام وتُهدد إنتاج المصافي