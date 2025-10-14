التعاون الإيراني الطاجيكي يتسارع نحو مستقبل مستدام

أكد وزير الاقتصاد والمالية الايران السيد علي مدني زاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين إيران وطاجيكستان، مشيرًا إلى فرص الاستثمار الأخضر والتعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والنقل والزراعة كأساس للتنمية المستدامة في المنطقة .

وخلال المؤتمر أكد السيد علي مدني زاده أن “الرؤية المشتركة لزيادة حجم التجارة إلى ما يزيد عن 500 مليون دولار، من خلال اتفاقيات في مجالات النقل والجمارك ومصايد الأسماك والتعدين والزراعة، قد عززت أسس هذا التعاون؛ مؤكدا أن طاجيكستان منصة آمنة للاستثمار”.

وأضاف مدني زاده: “إن التعاون الإقليمي متجذر في تاريخ طريق الحرير، ولا يمكن تحقيق التنمية المتوازنة إلا من خلال تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف”، مؤكدا: “التعاون الإيراني الطاجيكي يتسارع نحو مستقبل مستدام”.

المصدر: وكالات