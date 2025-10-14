عزّ الدين: المقاومة أسقطت أهداف العدو في غزة وصمدت.. ومشهد أجيال السيد رسالة لا تنكسر

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزّ الدين أنّ عملية طوفان الأقصى شكّلت نقطة تحوّل تاريخية في مسار الصراع، وأنّ العدو فشل في تحقيق أهدافه بعد عامين من الحرب والإبادة، إذ بقيت المقاومة صامدة تفرض وقف النار من موقع القوة.

وفي حفل تكريمي لشهداء العديسة في النبطية، شدّد عزّ الدين على أنّ الدفاع عن الأرض حقّ إنساني وشرعي ودعا الدولة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية واتخاذ موقف موحّد وشجاع، بدءًا من تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن، وصولًا إلى استدعاء سفراء الدول الكبرى وإبلاغهم موقفًا حازمًا، مؤكدًا أنّ توحيد الموقف الوطني والتفاهم بين اللبنانيين يشكّلان أحد أوجه القوة في المواجهة، إلى جانب المقاومة والجيش الوطني.

وأشار عزّ الدين إلى أنّ القول إنّ “إسرائيل قادرة على تجاوز القرار الأميركي هو كذب ونفاق سياسي“، لافتًا إلى أنّ “قرار ترامب بوقف إطلاق النار في غزة التزم به نتنياهو فورًا، ما يعني أنّ الضغط الأميركي ممكن متى وُجد القرار السياسي”.

وختم النائب عزّ الدين كلمته بالتوقّف عند المشهد المهيب في اختتام الفعاليات الكشفية بمناسبة ذكرى شهادة سيد شهداء الأمة والسيد الهاشمي وشهداء المقاومة، حيث شارك أكثر من 74 ألف كشفي من أجيال السيد في أضخم تجمع كشفي في تاريخ العالم، معتبراً أنّ هذا المشهد رسالة ساطعة إلى من يراهنون على تعب المقاومة أو انكسارها، فهؤلاء الفتية والفتيات من أبناء الشهداء وأحفادهم يحملون راية المقاومة وإيمانها جيلاً بعد جيل.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله