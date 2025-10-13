الجيش اللبناني: توقيف أحد أخطر تجار المخدرات بعد إطلاقه النار على دورية أمنية بالسعديات

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها يوم الإثنين، توقيف أحد أخطر تجّار المخدرات، وذلك بعد إطلاقه النار على دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي في منطقة السعديات.

وجاء في البيان “بتاريخ 2025/10/13، ونتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية دقيقة للمواطن (ح. ي.)، أحد أخطر المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها، وبعدما أقدم بتاريخ 2025/10/12 في منطقة السعديات على إطلاق النار باتجاه دورية لقوى الأمن الداخلي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من عناصرها، اثنان منهم بحالة خطرة، تمكّنت دورية من مديرية المخابرات من توقيف المطلوب. وقد تبيّن أنه أُصيب خلال تبادل إطلاق النار مع دورية قوى الأمن الداخلي، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة”.

وأضاف البيان “شارك الموقوف خلال السنوات الماضية، مع مطلوبين آخرين، في الاتجار بكميات كبيرة من المخدرات وترويجها في مناطق لبنانية مختلفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام