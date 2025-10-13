الاتحاد الأوروبي: بعثتنا تستأنف عملها في معبر رفح الأربعاء

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، أن “بعثة المراقبة التابعة للاتحاد ستستأنف، الأربعاء المقبل، مهامها في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر”.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن “بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في معبر رفح ستستأنف مهامها يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري”، مؤكدةً أن “هذه البعثة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ يوم 10 أكتوبر الجاري”.

وشدّدت كالاس على “ضرورة الدعم الدولي من أجل نجاح خطة وقف إطلاق النار في غزة”، وأكّدت “استعداد الاتحاد للقيام بدوره لضمان النجاح المنشود”.

يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقّعوا على وثيقة إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك خلال افتتاح “قمة شرم الشيخ” في مصر.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام