لافروف: لإقامة دولة فلسطينية بعد تنفيذ خطة ترامب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه “يجب إقامة دولة فلسطينية بعد تنفيذ خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن غزة”.

وأضاف لافروف، خلال لقائه بصحفيين من دول عربية في موسكو، يوم الإثنين، أن “خطة ترامب بشأن غزة هي أفضل خيار مطروح حالياً، لكنها ليست حلاً نهائياً للقضية الفلسطينية”، وتابع “الخطة لا تشمل سوى غزة، وتَضمّنَت عبارات حول الدولة، لكن يجب تفصيلها، كما يجب تحديد مصير الضفة الغربية”.

وقال لافروف “تنص قرارات الأمم المتحدة على إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة ضمن حدود عام 1967، وروسيا تلتزم بتنفيذ هذه القرارات، كما هو حال العديد من أعضاء المجتمع الدولي”، مضيفا “بمجرّد تنفيذ خطة ترامب بالكامل، يجب أن تبدأ عملية إقامة دولة فلسطين، والتوصّل إلى اتفاقات ملموسة، استناداً إلى القرارات التي أقرّها مجلس الأمن الدولي”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام