العقوبات الأميركية على محطة نفط صينية تُربك إمدادات الخام وتُهدد إنتاج المصافي

تُعيد العقوبات الأميركية المفروضة على محطة رئيسية لاستيراد النفط في الصين توجيه مسارات تدفقات الخام العالمية، وسط تحذيرات من تأثيرها المباشر على إنتاج عدد من المصافي الحكومية الصينية.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت، الأسبوع الماضي، محطة “ريتشاو شيهوا” للنفط الخام على قائمتها السوداء، وهي محطة تُعالج نحو 9% من إجمالي واردات الصين من النفط الخام، ما أجبر عدداً من المصافي القريبة من الميناء في مقاطعة شاندونغ على خفض إنتاجها بنحو 250 ألف برميل يومياً.

ويُعد استهداف محطة ريتشاو والبنية التحتية التابعة لها تصعيداً في الحملة الأميركية ضد الجهات المشاركة في تجارة الطاقة بين الصين وإيران، إذ يتجاوز تأثيره المصافي المستقلة المعروفة باسم “أباريق الشاي”، التي تعتمد غالباً على النفط الأرخص سعراً لتحقيق هوامش ربحية أعلى.

وبحسب بيانات تتبع ناقلات النفط، بدأت السفن بالفعل في تغيير مساراتها لتجنّب المحطة؛ إذ غيّرت ناقلة “سفيريكال”، التي تحمل نحو مليوني برميل من النفط الخام البرازيلي، وجهتها صباح اليوم الاثنين من ريتشاو إلى تساوفيديان في مقاطعة خبي.

