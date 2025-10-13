انطلاق معرض معدات الأمن والسلامة الدولي IPAS في العاصمة الايرانية

افتتح المعرض الدولي الثاني والعشرين لمعدات الشرطة والسلامة والأمن IPASS 2025) في مصلى الإمام الخميني (قده) في العاصمة الايرانية طهران صباح اليوم الاثنين، وذلك بمشاركة أكثر من 230 شركة محلية و21 شركة أجنبية.

هذا ويستمر المعرض حتى الخميس 16 تشرين الأول/أكتوبر، بحضور 45 سفيرًا وملحقًا عسكريًا من مختلف الدول. ومن المقرر عقد اجتماعات وورش عمل متخصصة في مجالات الابتكار، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف الجريمة، وتحسين السلامة الحضرية خلال أيام انعقاده .

يُذكر أن جزء كبير من الشركات المشاركة هي من دول آسيوية وخاصة الصين، حيث بدأت المراكز التجارية المشتركة لإيران مع الصين وأوغندا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي أنشطتها على هامش المعرض .

كما ويُعد معرض IPSAS، الذي يُقام منذ عام 2002، أكبر تجمع متخصص لنشطاء الشرطة والأمن في غرب آسيا، وقد لعب دورًا هامًا في الترويج لتقنيات إنفاذ القانون الجديدة في البلاد . كذلك، صُممت المعايير التنفيذية لهذا المعرض وفقًا للمعايير الدولية، إذ ينصب الهدف الرئيسي منه على تطوير التقنيات الذكية، وتحسين مستوى التفاعل بين الشركات المعرفية المحلية والأجنبية، وتبادل المعرفة التقنية.

ووفقًا للخطة، سيُقام هذا الحدث أيضًا في عدة محافظات، بما في ذلك جزيرة كيش، بدءًا من هذا العام.

المصدر: وكالة مهر