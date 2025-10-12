الشيخ عيسى قاسم: الشعب الحر في البحرين يطالب بإطلاق سراح أبنائه الأحرار

أكد آية الله الشيخ عيسى قاسم أن الشعب الحرّ الكريم في البحرين يطالب بإطلاق سراح أبنائه الأحرار وإعادة حريّتهم المسلوبة ظلماً، وهو بذلك إنّما يطالب بحقّه وحقّهم في الحريّة والعزّة والكرامة بعيداً عن أيّ منّة وإهانة وذلّة واستجداء، وبلا أيّ تنازل عن المطالبة الشرعيّة والقانونيّة والإنسانيّة والدينيّة وحقوق المواطنة الكاملة.

وشدد الشيخ قاسم على أن “الموضوع ليس موضوع طلب الحرية يتصدّق بها متصدّق من الناس، ويتكرّم بها متكرّم. الموضوع موضوع مطالبة بحريّة طال تعطيلها وغصبها، وهي منحة إلهيّة عظمى وشرف كبير للإنسانيّة وليس لأحدٍ أن يغيّر منه إلاّ بالاستناد إلى حكم جليّ من أحكام الشريعة الإلهيّة المقدّسة العادلة، ومَن في سجون البحرين إنّما أدخلهم في السجن مطالبتهم بالعدل ورفضهم للظلم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر”.

وأضاف في بيان أنه “لا يكرم مجتمع ولا يغنى ولا يعزّ ولا يأمن ولا يهنأ إذا غابت المطالبة بالحقوق وماتت حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

وأعاد الشيخ قاسم التذكير بأن الحركة المطالبة بالإصلاح رافقتها دعوة السلميّة على طول خطّها برغم ما جاء به الردّ الرسمي من قوّةٍ وشراسةٍ بالغة وسبّبه من تلف نفوس وهدم مقدسات ومصادرة واسعة للحرّيات وغير ذلك.

المصدر: موقع المنار