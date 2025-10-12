الأحد   
    عربي وإقليمي

    استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي جنوبي غزة برصاص مجموعة مسلّحة خارجة عن القانون

      استشهد مساء اليوم الأحد الصحفي والناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي، أثناء تغطيته لحجم الدمار الذي خلّفه العدوان العسكري الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية في مدينة غزة.

      وذكرت مصادر طبية أن جثمان الشهيد الجعفراوي، الذي ارتقى برصاص مسلحين يُعتقد أنهم من عملاء الاحتلال، وصل إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

      وأوضحت المصادر أن الاتصال فُقد مع الزميل الجعفراوي مساء الأحد، خلال تغطيته آثار القصف الإسرائيلي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، مشيرةً إلى أن شهود عيان أكدوا أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليه وسرقوا مقتنياته.

      وأضافت مصادر محلية وعائلية أن الشهيد الجعفراوي كان قد تلقّى تهديدات بالقتل والاغتيال من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحرب العدوانية، “قبل أن ينفذ المهمة اليوم عناصر خارجون عن القانون في حي الصبرة”.

      ويُعدّ الشهيد صالح الجعفراوي من أبرز الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين، حيث عمل على توثيق جرائم الاحتلال ونقل الرواية الفلسطينية إلى العالم، مسلطًا الضوء على الإبادة الجماعية بحق المدنيين والنازحين في قطاع غزة.

      وفي سياق متصل، أعلن مصدر قيادي في وزارة الداخلية بغزة استشهاد عدد من عناصر الأجهزة الأمنية في اعتداء مسلح نفذته مجموعة خارجة عن القانون في مدينة غزة.

      وأكد المصدر في تصريحات إعلامية أن الأجهزة الأمنية تواصل محاصرة المجموعة المسلحة والتعامل معها لضبط عناصرها، مشيرًا إلى أن الميليشيا أطلقت النار على نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع إلى مدينة غزة.

      المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

