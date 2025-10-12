جمعية كشافة المهدي تشكر المساهمين والمتعاونين في نجاح التجمع الكشفي الكبير في المدينة الرياضية

تتوجّه جمعية كشافة المهدي (ع) برسالة شكرٍ وتقديرٍ وامتنانٍ إلى جميع الجهات الرسمية اللبنانية التي كان لها الدورُ الكبيرُ والمساهمةُ الفعّالةُ والتعاونُ في تسهيل وإقامة وأمن ونجاح التجمع الكشفي الكبير، الذي ضمّ حوالي خمسةً وسبعين ألفًا من الكشفيين الوافدين من كل المناطق إلى المدينة الرياضية في بيروت، بالإضافة إلى أكثر من ألفٍ من الضيوف والشخصيات والفعاليات.

وخصت الجمعية بالذكر، السادة الكرام في: إدارة مدينة كميل شمعون الرياضية، قيادة الجيش اللبناني وضبّاطه وأفراده المولَجين بهذا التجمع، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، المديرية العامة للدفاع المدني، هيئة إدارة السير والآليات، محافظي المناطق وقائمقامي الأقضية، والبلديات والاتحادات البلدية في مختلف المناطق اللبنانية، وجميع الأجهزة والشخصيات الرسمية التي سهّلت وتعاونت لإنجاح هذا التجمع.

المصدر: موقع المنار