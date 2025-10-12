الأحد   
   12 10 2025   
   19 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 18:02
    عربي وإقليمي

    الإعلام الحكومي: ما نشرته “BBC” حول نشر مقاتلين بغزة لا أساس له من الصحة

      أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) حول “نشر حركة مقاتلين في الشوارع” و”تعيين محافظين من ذوي الخلفيات العسكرية وأنهم قادة في الجناح العسكري” هو معلومة كاذبة لا أساس لها من الصحة.

      وأوضح المكتب في بيان، يوم الأحد، أن هذه المعلومة تحمل أفكارًا زائفةً وتضليلًا مقصودًا للجمهور.

      واستهجن بشدة لجوء وسائل إعلام دولية إلى نشر مزاعم غير موثوقة دون الرجوع إلى الجهات الرسمية في غزة، مما يخلّ بمهنيتها بشكل واضح ويخدم الدعاية التي روّج لها الاحتلال الإسرائيلي.

      وجدد دعوته لجميع وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والموضوعية، والاعتماد على المصادر الحكومية والرسمية المعتمدة في قطاع غزة، وعدم الانجرار وراء الروايات المضللة التي تهدف إلى تشويه الواقع وإرباك الساحة الداخلية الفلسطينية.

      المصدر: مواقع

