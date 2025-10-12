الأحد   
   12 10 2025   
   19 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:34
    لبنان

    نشيد “سلام يا مهدي” في مهرجان “اجيال السيد”

      انشاد الكشفيين والكشفيات لنشيد سلام يا مهدي مع السيد حجازي حجازي في مشهد مهيب من مهرجان اجيال السيد:

