تشييع الشهيد علي حسين سلطان… جشي: مشهدية المدينة الرياضية رسمت حدثاً نادراً

شيّع حزب الله وأهالي بلدة الصوّانة الجنوبية، الشهيد علي حسين سلطان ، بموكب حاشد وبمشاركة عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشّي، لفيف من العلماء، شخصيّات وفاعليّات إلى جانب عائلة الشهيد وعوائل الشهداء.

وألقى النائب جشّي كلمة تقدم فيها بالتعازي من ذوي الشهيد، واعتبر أنّ “العدو استطاع أن يقتل الأمين العام الشهيد السيد حسن نصر الله وبعض القادة نتيجة تفوقه بالتكنولوجيا، ولكنه رغم ذلك لم يستطع أن يحقق أي تقدم في الميدان في مواجهة أبطال المقاومة على مدى 66 يوماً رغم حشده لخمسة فرق عسكرية”.

وقال : “إن أبطالنا ثبتوا وواجهوا بإباء وشموخ كشموخ جبال لبنان وأرزه، وهم اليوم حاضرون وجاهزون لمواجهة أي عدوان”. وأضاف: “نقول للأعداء لقد مضى الزمن الذي تستطيعون فيه كسر إرادة المقاومة لدى شعبنا وأمتنا، ولن تموت أمة لديها مقاومة”.

ووجّه النائب جشي التحية “لأبطال فلسطين، لشعبها الأبي العصي على الانكسار، للمواجهات التي خاضها أبطال فلسطين وشجعانها وفرسانها على مدى سنتين ونيف”.

واعتبر “انّ مشهدية المدينة الرياضية رسمت حدثاً نادراً في التاريخ تكريماً لسيد شهداء الأمة، وإن هذا الجيل لا يمكن تجاوزه، بل يمتد في أفق الوجود نوراً وألقاً وقوة وعنفواناً رغم كيد الأعداء وحقد الحاقدين”.

وقال: “لقد واجهوا العدو الصهيوني ومن خلفه الأمريكي وأتباعه بالإمكانات المحدودة، واجهوا الجيش الذي قيل أنه لا يقهر مزوداً بأحدث الطائرات والتقنيات في العالم، نعم قهر الجيش الذي لا يقهر “.