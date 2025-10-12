الشيخ قاسم في مهرجان”اجيال السيد” :المقاومة خيار تربوي اخلاقي ثقافي جهادي سياسي

في مشهدٍ مهيبٍ غمرته روح الوفاء والعهد، أطل الأمين العام لحزب الله، حجة الإسلام والمسلمين سماحة الشيخ نعيم قاسم، في التجمّع الكشفي الكبير “أجيال السيد” الذي أقيم في المدينة الرياضية في بيروت، بمشاركة أكثر من 74 ألف كشفي وكشفية، إحياءً لذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين، واحتفالًا بالعيد الأربعين لتأسيس جمعية كشافة الإمام المهدي (عج).

وخلال كلمته في المناسبة، قال سماحته:”لي الفخر ان اكون بينكم واتمنى ان نكون معا في انتظار امامنا المهدي (عج)”.

وأضاف:” أنتم المستقبل المشرق، رواد الاستقامة والعدالة، وأجيال السيد على خط الولاية بقيادة الإمام الخامنئي”.

وتابع سماحته:”المقاومة خيار تربوي اخلاقي ثقافي جهادي سياسي وهي جهاد النفس وجهاد العدو وهي موقف وصمود وعز واستقلال وخيار الشباب والشابات والاطفال والرجال والنساء وتربية على حب الوطن”.

وتابع الشيخ قاسم:”تحملون الراية التي تحدد طريقكم في الحياة وانتم الثابتون على طاعة الله والانتظار وتتربون في مواجهة الكفر والعدوان وانتم على خيار المقاومة”.

وأكد سماحته أن”المقاومة تربية على الأصالة ومكارم الأخلاق وحب الوطن والدفاع عن الأهل الأحبة بكل أشكال الدفاع”.

وقال:”نرى فيكم الأنوار والعطاءات والتضحيات وخدمة المجتمع ونمو الشباب على قاعدة الإخلاص والاستقامة”.

وأضاف:””سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله كان يرعاكم، ومن أجلكم أنتم بُني العهد والعزم والأمل، ومن أجل مستقبلكم”.

المصدر: موقع المنار