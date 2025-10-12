يوميات معركة أولي البأس 2024.. اليوم العشرون

سلسلة “أُولي البأس”… ليست مجرد عرضٍ للأحداث، بل هي وثيقة تاريخية، عبر حلقات يومية، تسطّر بطولات رجالٍ كتبوا بدمهم وصمودهم فصولًا ساطعة من تاريخ المقاومة.

“أُولي البأس”… حكاية الذين لم يُهزَموا، بل صنعوا بدمائهم ذاكرة المجد والخلود التي ستبقى حيّة.

اليوم العشرون / السبت 12 – تشرين أول – 2024

في إطارِ الرَّدِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على لبنانَ، ودفاعًا عن لبنانَ وشعبِه، نفَّذت المقاومةُ الإسلاميَّةُ، يومَ السبتِ الواقعِ فيه الثاني عشرَ من تشرينَ الأوَّل 2024، سبعًا وعشرينَ عمليَّةً عسكريَّةً، استهدفت في معظمِها مستوطَناتٍ، ومواقعَ، وثكناتٍ، وتجمُّعاتٍ تابعةً لقوّاتِ العدوِّ الإسرائيليِّ عندَ الحدودِ اللبنانيَّة – الفلسطينيَّة، باستخدامِ الصواريخِ والقذائفِ المدفعيَّة.

وعلى صعيدِ المواجهاتِ البرِّيَّةِ، استهدفَ مجاهدو المقاومةِ الإسلاميَّةِ جرافةً عسكريَّةً ولاحقًا قوّةَ مشاةٍ إسرائيليَّةً معاديةً في محيطِ بلدةِ راميا بصواريخَ موجَّهةٍ، محقّقينَ إصاباتٍ مباشرةً.

قصفت القوّةُ الصاروخيَّةُ في المقاومةِ الإسلاميَّةِ قاعدةَ (7200) جنوبي مدينةِ حيفا المحتلَّة، مُستهدِفةً مصنعَ الموادِّ المتفجِّرةِ فيها بصَليَّةٍ من الصواريخِ النوعيَّةِ. كما استهدفت عددًا من القواعدِ العسكريَّةِ والمستوطناتِ والمدنِ في شمالِ فلسطينَ المحتلَّةِ بصَليّاتٍ صاروخيَّةٍ كبيرةٍ، ومنها:

• قاعدةُ “حوما” في الجولانِ السُّوريِّ المحتلِّ.

• مربضُ العدوِّ الإسرائيليِّ في “مِعْيَليا” في الجليلِ الأعلى.

• قاعدةُ الاتصالاتِ في “كِرِن نَفتالي” في الجليلِ الأعلى.

• قاعدةُ “زوفولون” للصناعاتِ العسكريَّةِ شمالي حيفا المحتلَّة.

نفَّذت القوّةُ الجويَّةُ في المقاومةِ الإسلاميَّةِ عدّةَ عمليَّاتٍ، أبرزُها هجومانِ جوّيّانِ نوعيَّانِ بأسرابٍ من المسيَّراتِ الانقضاضيَّةِ، استهدفا قاعدةَ الدِّفاعِ الجوّيِّ في “كريَّات إلعازر” غربيَّ مدينةِ حيفا المحتلَّة، ومصنعَ “زوفولون” العسكريَّ شماليَّ المدينة.

في المقابلِ، أفادت وسائلُ إعلامٍ إسرائيليَّةٌ بأنَّه طُلِبَ من المستوطِنينَ المتبقّينَ في المستوطناتِ المحيطةِ بعربِ العرامشة في الجليلِ الغربيِّ البقاءُ في الملاجئِ، بسببِ الاشتباكاتِ العنيفةِ بينَ جيشِ العدوِّ وحزبِ الله. وأعلنَ المتحدّثُ باسمِ جيشِ العدوِّ الإسرائيليِّ عن رصدِ إطلاقِ خمسةٍ وستّينَ صاروخًا من لبنانَ خلالَ دقائقَ قليلةٍ.

وأفادت “نجمةُ داوودَ الحمراءُ” بإصابةِ خمسةَ عشرَ شخصًا جرّاءَ القصفِ الصاروخيِّ من لبنانَ. كما سُجِّلت حركةُ مروحيّاتٍ عسكريَّةٍ مكثَّفةٍ في سماءِ “نهاريا” لنقلِ المصابينَ جرّاءَ الاشتباكاتِ المستمرَّةِ بينَ جيشِ العدوِّ وحزبِ الله.

سُجِّلَ في هذا اليوم إطلاقُ صفّاراتِ الإنذارِ تسعًا وعشرينَ مرّةً في مختلفِ مناطقِ شمالِ فلسطينَ المحتلَّةِ، تركزت في مستوطَناتِ إصبعِ الجليلِ والجولانِ السُّوريِّ المحتلِّ، وعلى الخطِّ الساحليِّ من مستوطنةِ “نهاريا” شمالًا حتّى “عتليت” المحتلَّةِ جنوبًا.

المصدر: الإعلام الحربي