الصحة في غزة: تعافي المنظومة الطبية في القطاع يحتاج إلى 7 مليارات دولار

أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها تستعد لاستقبال نحو 1900 أسير فلسطيني سيفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، ضمن صفقة تبادل الأسرى، ولفتت إلى أن “خطة تعافي المنظومة الطبية في القطاع بحاجة إلى 7 مليارات دولار”.

ونقلت سلطات الاحتلال، يوم السبت، 1900 أسير من خمس سجون كانوا محتجزين فيها إلى سجني “عوفر” و”النقب”، وذلك تمهيدًا لتنفيذ صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية.

وتشمل الصفقة الإفراج عن نحو 250 أسيرًا فلسطينيًا محكومًا بالمؤبد، و1700 أسير من غزة اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش “إننا في طور تجهيز مستشفى ناصر الطبي لاستقبال المعتقلين الفلسطينيين فور وصولهم”، وأوضح أن “الطواقم الطبية ستُخضعهم لفحوصات شاملة لتقييم أوضاعهم الصحية”، مشيرًا إلى أنهم “سيستقبلون أيضًا أعدادًا كبيرة من جثامين الشهداء”.

ولفت البرش إلى أن “الوزارة طالبت بضم ملفات الدكتور حسام أبو صفية والدكتور مروان الهمص ضمن المفرج عنهم”، قائلًا: “هؤلاء قدّموا لوطنهم الكثير، وحان الوقت لعودتهم”.

وبشأن الوضع في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، أوضح البرش أن “وزارته تسعى إلى إعادة الحدّ الأدنى من الخدمات الصحية في القطاع، بعد الدمار الواسع الذي لحق بالمستشفيات والمراكز الطبية خلال الحرب”.

وأضاف البرش أن “الطواقم الصحية تعمل حاليًا على تقييم الوضع الصحي العام، وحصر حجم الأضرار في المؤسسات الطبية”، مشيرًا إلى أن “نحو 17 ألف مريض وجريح بحاجة إلى السفر بشكل عاجل لتلقي العلاج خارج القطاع، بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوقّف عدد كبير من المرافق الصحية عن العمل”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام