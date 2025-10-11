السبت   
    لبنان

    رئيس “مجلس الجنوب” تفقد المصيلح: العدو لن يثنينا عن إعادة الإعمار والوقوف إلى جانب أهلنا

      تفقّد رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، يوم السبت، بلدة المصيلح والقرى المجاورة، إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المنطقة.

      وقال حيدر في تصريح له بعد الجولة “الاعتداء اليوم هو حلقة من مسلسل الإجرام الإسرائيلي المستمر على لبنان”، وتابع: “هناك معانٍ لهذا الاستهداف: أولًا، مكان الاستهداف له معنى كبير. ثانيًا، المستهدف اليوم هو آليات تُستعمل في البناء، وهناك رسالة مفادها أنه ممنوع إعادة الإعمار في لبنان”.

      وأضاف حيدر: “سبق للعدو أن استهدف آليات في أنصارية، وأخرى كانت تعمل لصالح مجلس الجنوب لإزالة الردم في المناطق الحدودية”، وتابع أن “هذه رسالة واضحة من العدو مفادها أنه ممنوع إعادة الإعمار، وممنوع على الناس العودة إلى بيوتها. ولكن هذا لن يثنينا عن إعادة الإعمار، والوقوف إلى جانب أهلنا، والتعويض عليهم، وإعادتهم إلى قراهم”.

      وقال حيدر “منذ الصباح الباكر، اتّصل دولة الرئيس نبيه بري، وحثّنا على الوقوف إلى جانب الناس ورؤية حاجاتهم”، وتابع: “كما كانت هناك اتصالات من عدد من الوزراء، وأولهم وزير المالية ياسين جابر، الذي وضع قدرات الدولة بتصرّفنا، بالإضافة إلى زيارة عدد من الوزراء للمنطقة، في دليلٍ على اهتمام الحكومة بالوقوف إلى جانب أهلنا والتعويض عليهم”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

