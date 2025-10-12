الأحد   
    تقارير مصورة

    الحكومة اللبنانية تتحرّك: شكوى عاجلة ضدّ إسرائيل بعد غارة المصيلح

    العدوان على المصيلح يدفع لبنان لطرق أبواب مجلس الامن 
    تقرير : منى طحيني

    المصدر: موقع المنار

