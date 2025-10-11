الحجار وحيدر زارا الجريحة بزي

زار وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار، والعمل محمد حيدر، يوم السبت، الجريحة أماني بزي شرارة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تتلقى العلاج إثر إصابتها في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت، قبل فترة، مدينة بنت جبيل الجنوبية.

وأعرب الوزيران الحجار وحيدر عن تضامنهما الكامل مع الجريحة بزي، وتمنّيا الشفاء العاجل لها ولابنتها المصابة، سائلَين الرحمة لزوجها وأطفالها الذين استُشهدوا في الاعتداء.

يُذكر أن العدو الإسرائيلي كان قد استهدف، قبل فترة، سيارة آل شرارة في مدينة بنت جبيل، ما أدى إلى استشهاد الأب صبحي شرارة وثلاثة من أولاده، وإصابة الزوجة والابنة الوحيدة المتبقية على قيد الحياة.

المصدر: موقع المنار