عناوين وأسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 11 تشرين الأول 2025

العناوين صحيفة الأخبار: بين محسوبيات الأمس واليوم: الدولة تغير وجهها فقط!

زيارة “علاقات عامة” للشيباني تستثني رئيس مجلس النواب

ملف الموقوفين عالق عند المطالب السورية المرتفعة

غزّة: العودة الكبرى

العدوّ يتمّ انسحابه الأول: العين على تبادل الأسرى صحيفة البناء: الفلسطينيون يبهرون العالم: مئات الآلاف عائدون مشيًا إلى غزّة مع شارة النصر

ترامب يمهّد لقمة عربية أوروبية في القاهرة لإطلاق مسار المرحلة الثانية لخطته

نتنياهو يحاول تعويض فشل التهجير ونزع السلاح بالتشدّد في أسماء القادة الأسرى

سنتا طوفان وبراكين وزلازل.. أبرز الخلاصات صحيفة اللواء: الشيباني في بيروت: تحرير علاقات البلدين من الأمن إلى السياسة والاقتصاد

تعليق العمل بالمجلس الأعلى وتباين حول المفقودين ولا زيارة لبرِّي

غزَّة تهدأ.. فهل يسمع لبنان النداء؟

“طوفان العودة” يُذهل العالم: لا بديل عن غزّة

ترامب فجر الاثنين في المنطقة.. و200 جندي أميركي لمراقبة اتفاق السلام وقوات عربية وإسلامية للقطاع

لبنان بعد غزّة: بين التسوية الشاملة والهدنة الهشة صحيفة الديار: المسؤولون العائدون من واشنطن: لا حرب على لبنان.. وارتياح لدور الجيش

الشيباني في بيروت ولم يزر عين التينة

الأحزاب أطلقت ماكيناتها الانتخابيّة.. سلام يدعم “التغييريين” و”القوات” مُمتعضة

سباق الزعامة المارونيّة: جعجع يُهاجم.. باسيل يصمد.. الجميل يُحاول

انطلاق مسار تطبيع العلاقات اللبنانيّة – السوريّة صحيفة النهار: زيارة مفصلية لوزير الخارجية السوري.. ترسم الإطار العملي للعلاقات الجديدة

وزير العدل يحمي ضحايا الاغتيال السّياسي من ظلم الزّمن ولكن!

الذّكاء الاصطناعي يقود مدرّعة أميركيّة جديدة

الاتحاد الأوروبي: مستعدون للمساهمة في إعادة إعمار غزّة صحيفة الجمهورية: مناخ المنطقة: تسويات لا توترات

الشيباني من بيروت: لحل لعودة النازحين

تقديرات بأنّ لبنان المحطة الثانية للتسوية: خطة ترامب في غزّة تدخل حيّز التنفيذ

ترامب يعترف: لا يمكن لـ”إسرائيل” محاربة العالم

القوى المسيحية والانتخابات: مشتركات تتجاوز الخلافات؟ صحيفة الشرق: إيران.. مع العرب أم مع إسرائيل؟!! – الحلقة الأولى

اتفاق غزّة دخل حيز التنفيذ.. ولبنان يفتح صفحة جديدة مع سورية

الحكومة باقية والانتخابات في موعدها

بعد إصابتها بغارة بنت جبيل.. عون وعقيلته عادا الجريحة أماني الاسرار اللواء: حسب مصادر معنية فإن اتصالات غير منظورة تجري مع لبنان لترتيبات ما بعد غزة، مرجحة تقدم تطوير اتفاق وقف النار على ما عداه، على نحو ما يحصل في سوريا.. شخصية كانت على رأس المجلس الأعلى اللبناني- السوري الذي تقرَّر إيقاف العمل به، يتصرف منذ أشهر على أن هذه المؤسسة انتهت.. نشط وسطاء عقاريون على شراء منشآت وعقارات على شواطئ المتوسط، لصالح شركات أميركية نافذة. نداء الوطن: قال خبير في العلاقات الدولية إن عدم لقاء وزير الخارجية السوري رئيس مجلس النواب اللبناني ليس سابقة، السابقة أن يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني كل زائر يحمل صفة تنفيذية وليس صفة تشريعية. لفت مراقبون إلى المفارقة في أن يكون وزير خارجية يُحسب على “القوات اللبنانية” هو من يشهد على عودة وزير خارجية سوري، يأتي ليعلن عمليًا تعليق المجلس الأعلى السوري–اللبناني، أحد أبرز رموز هيمنة محور الممانعة على الدولة اللبنانية. تثبيت الكونغرس ميشال عيسى سفيرًا لواشنطن في بيروت سمح له بالحصول على الأذونات الخاصة clearances للاطلاع على تفاصيل وموقف الإدارة الأميركية من الملفات اللبنانية لا سيما ملف نزع سلاح “الحزب” ودعم الجيش، بعد أن كان يعتمد في مقاربته على المواقف المعلنة وقد يصل نهاية الشهر الجاري. الجمهورية: لمح وزير يروج لقانون ينظم عمل قطاع يشكل الراي العام من خلال دورة الرقابي والسياسي،بان ٢٦ مؤسسه فقط تسجلت للقيام بعملها خلال الانتخابات البلدية الاخيرة متسائلاً عن مصدر معلومات المؤسسات الاخرى. لوحظ أن سياسيا كان شديد الحماسة لقرار حكومي قد غاب عن ّ السمع خلال الازمة التي نشأت في الفترة الأخيرة حول مسألة حساسة، وعندما سئل عن سبب انكفائه قال منُ ّ يخطئ عليه أن يتحمل عواقب خطئه« عدل أحد المسؤولين عن خطوة كان ينوى أن يقدم عليها، بعدما تلقى نصيحة بأن ما سيقدم عليه سيؤدي إلى مشكلة وعواقب لا يحتملهما البلد في هذه المرحلة. البناء: خفايا قالت مصادر من أميركا اللاتينية إن استبعاد منح جائزة نوبل للرئيس دونالد ترامب لم يكن مفاجئاً لمن يعرفون وظيفة الجائزة في تحضير أدوار سياسية لها صلة بالأجندة الأميركية العميقة وليس لإرضاء غرور الرؤساء. وقالت المصادر إن منح الجائزة للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو يؤكد أن العمل لإسقاط نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أولوية أميركية. وكشفت المصادر عن دور خلفي تلعبة اللوبيات الداعمة لـ”إسرائيل” في خيارات منح الجائزة التي نالها مناحيم بيغن رئيس حكومة كيان الاحتلال وزميله شمعون بيريز والرئيس المصري الذي وقع اتفاقات كامب ديفيد أنور السادات. وتضيف المصادر أن الحزب الذي تترأسه ماشادو وقع في عام 2020 على اتفاقية تعاون مع حزب الليكود الإسرائيلي، بهدف تعزيز العلاقات بين الشعبين، تضمّنت التعاون في الشؤون السياسية والأيديولوجية والاجتماعية والاستراتيجية والجغرافية السياسية والأمنية. وصرّحت ماشادو علناً بأن القوى الديمقراطيّة في فنزويلا و”إسرائيل” لها “عدو مشترك” يتمثل في “القوى الإجراميّة التي تقوّض الحرية والسلام في العالم”. كواليس سجّل مسؤولون عن أجهزة أمنية عتباً شديداً على مسؤولين حكوميين تجاهلوا عمداً الإساءات التي لحقت بالمؤسسات اللبنانية الأمنية والتعديات المباشرة من عناصر المرافقة لوزير الخارجية السوري على عناصر أمنية لبنانية خلال زيارة لبنان، ورأوا في هذا التجاهل رسالة ضعف تشجع على فتح الشهيّة في التفاوض بين الحكومتين على ملفات عديدة تحتاج إلى مسؤولين حكوميين يدافعون عن المصالح اللبنانيّة ولا يكرّرون ما كانوا يفعلونه أو يفعله من كانوا مسؤولين قبلهم مع مسؤولي النظام السابق وعلق سياسيّ مخضرم متقاعد بالقول ربما يكون بعض المسؤولين قد ناقش مع الزائر السوري قانون الانتخابات جرياً على العادات السابقة، حيث يجب أن يحصل القانون على توقيع سوريّ كي يصبح سارياً، ولذلك أزعجهم كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن إقفال النقاش حول تعديل القانون واعتبروه رداً على الزيارة التي لم يخصّص لصاحبها موعداً في جدول أعماله المزدحم مواعيده. المصدر: صحف