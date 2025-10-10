الجمعة   
   10 10 2025   
   17 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 18:13
    طهران تدين تدخلات واشنطن في منطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية

      وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، الإجراءات الأمريكية المُسببة للتوتر والمُزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، وخاصةً التحركات العسكرية الأخيرة ضد فنزويلا، بأنها تُشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين، وحذّر من عواقب انتشار الفوضى والنزعة الأحادية العدوانية الأمريكية على السلام والاستقرار العالميين.

      وأدان المتحدث الهجمات العسكرية الأميركية على قوارب الصيد في هذه المنطقة والتهديد باللجوء إلى القوة ضد السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لفنزويلا، ووصف هذه الإجراءات بأنها انتهاك واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي .

      ودعا بقائي إلى الاهتمام الفوري من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالوضع الخطير الناجم عن إصرار الولايات المتحدة على التدخل غير القانوني في الشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا البوليفارية كدولة عضو مستقلة في الأمم المتحدة.

      المصدر: وكالة مهر

      إيران تستدعي سفراء ورؤساء الممثليات الأوروبية احتجاجًا على بيان خليجي–أوروبي مشترك

      احتفالات جماهيرية في طهران بذكرى سيد شهداء الأمة

      إيران: إعادة تفعيل العقوبات عبر مجلس الأمن تأثيرها محدود وإجراءاتها معاد تدويرها

