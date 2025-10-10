غدار: ما حققته غزة يرقى الى الاعمال والانتصارات الاعجازية والالهية



بارك الامين العام لـ”التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة” الدكتور يحي غدار في بيان لـ”الشعب الفلسطيني الاسطوري، شعب الجبارين، وفصائل المقاومة ورجال المحور وكوادره وقادته وخصوصا شعب غزة بمكوناته”، وقال: “قدمت غزة ظاهرات تاريخية اسطورية غير مسبوقه في عملية الطوفان العجائبية وفي الصمود والصبر والتضحية والتمسك بخيار ورجال المقاومة ورفض كل اشكال مؤامرات التهجير والالغاء”.

واعتبر ان “ما حققته غزة يرقى الى الاعمال والانتصارات الاعجازية والالهية فقاومت وقاتلت ببسالة نادره وصمدت وانتزعت انتصارا تاريخيا يغير ما قبله ويؤسس لحقبة تاريخية جديدة مختلفه ليس فقط في الصراع العربي الصهيوني وباستحضار القضية الفلسطينية وانهاض الامم والشعوب واسقاط سردية الكيان الغاصب والموقت بل وكشفت وعرت النظم والاحزاب والقوى والحكومات والمنظمات الدولية وانهكت النظام الانجلو سكسوني برمته كما استنهضت اليمن وشعبه الابي وقدمته قوة محورية في اعادة تشكيل العرب والمسلمين جغرافية ونظما، فيمَن الايمان والحكمة الذي ساند فلسطين بلا حساب للاكلاف والاثمان بات قوة محورية بحرية وبرية يقرر لمن ستكون السيادة والحضور في البحار وفي الجزيرة العربية. وقد اكدت غزة والضفة ولبنان وابطال المقاومة في الساحات وقدمت ايران خيرة قادتها وخبراءها وعززت من مكانتها ودورها في قلب الحرب ونصرة لغزة والقضية الفلسطينية”.

واعتبر ان “الزام الارهابي نتنياهو بوقف الحرب ومفاوضة حماس والمقاومة وهزيمته في تحقيق اهدافه باسرائيل الكبرى والشرق الاوسط الاسرائيلي ومنعه من تحقيق اي من مزاعمه، انما يمثل هزيمة تاريخية تؤسس وتطلق مفاعيل حقبة تحرير فلسطين كلها، فهو قال اذا هزمنا في الحرب فلا مكان للسرايا في المنطقة وقد حقق الشعب الابدي شعب الجبارين وحلفائه نبوءته وهزمت اسرائيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام