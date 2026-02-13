“التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة” : إطلاق “حملة إفطار الصائم” مع اقتراب شهر رمضان في غزة



أعلن الأمين العام ل”التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة” الدكتور يحيى غدار، انه تلقى رسالة من منسق “التجمع” في غزة أعلن فيها عن إطلاق “حملة إفطار الصائم”، مع اقتراب شهر رمضان المبارك شهر الخير لتوفير وجبات الإفطار للأسر المتعففة والصائمين في غزة الحزينة. فرمضان هو شهر الجود والتكافل ( من فطر صائما كان له مثل أجره).وتوجه إلى أصحاب الأيادي البيضاء و القلوب النابضة بالخير والعطاء إلى سفراء الخير ،بالقول: نستعد بعد أيام قليلة لاستقبال الشهر بموائدنا العامرة وهناك عائلات متعففة تنتظر من يمد لها يد العون لتجد ما تفطر عليه، داعيا إلى المساهمة بقيمة وجبة افطار واحدة”.

وأشارت الرسالة الى ان “شهر رمضان ،ليس فقط شهر الصيام عن الطعام بل هو شهر الاستشعار بمن لا يجدونه وهو شهر لفتح الأبواب المغلقة بين القلوب”، لافتة الى “ان هناك عائلات كثيرة في غزة يطرق الجوع أبوابها بصمت، وعزة أنفسهم تمنعهم من السؤال، متوجهة الى أصحاب الخير:”كن انت اليد التي تمسح دمعة جوعهم. ساهم بالقليل أو الكثير فرب درهم سبق الف درهم. ولا تدع رمضان يمر دون أن يكون لك سهم في افطار صائم لقمة تسد جوعا وإجرا يبقى دهرا جودوا بما جاد الله عليكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام