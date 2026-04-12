“التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة”: مواصلة تقديم المساعدات لأطفال غزة

تلقى الأمين العام لـ”التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة” الدكتور يحيى غدار رسالة من منسّق التجمع في غزة الدكتور محمد ماضي، قال فيها: “أننا ما زلنا مستمرين في تقديم وجبات الطعام لأطفالنا المجوّعين والمحرومين في غزة، واستطعنا أن نوفر وجبة الشاورما لأطفالها. أنتم وأصدقاء التجمع في كل مكان جعلتم من عطائكم جسراً للأمل، ومن مواقفكم درعاً يساند أهلنا في فلسطين الصامدة، وفي قلبها النابض بالصبر والعزة غزة الحبيبة”.

وجاء في الرسالة: “لقد أثبتم للعالم أجمع أن الأخوة ليست مجرد كلمات، بل هي وقفات عزّ في الشدائد، وبذل يخفف الأنين ويضمد الجراح”.

وأضاف: “فتحية خاصة إلى الدكتور غدار ومنسّق التجمع في الولايات المتحدة الدكتور بول لارودي، ومنسّقة التجمع في إندونيسيا الدكتورة دينا سليمان، وعضو التجمع في تشيلي جهاد شهوان، وعائلة يالتشين من تركيا، الذين كانوا وما زالوا سبّاقين في ميادين الخير، مجسدين أسمى معاني التضامن الإسلامي والإنساني. إن مواقفكم الكريمة ودعمكم السخي هو بصمة خير لا تمحى في تاريخ العطاء”.

وختمت الرسالة: “ولا يزال الواجب يناديكم، والحاجة لا تزال قائمة، والجراح لم تندمل بعد، إن أطفال غزة الذين يواجهون الحرمان والجوع بكل كبرياء يتطلعون إلى استمرار فيض جودكم”.