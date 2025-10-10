غزة | داخلية القطاع تعلن بدء الانتشار واستعادة النظام في المناطق التي ينسحب منها الاحتلال

أعلنت وزارة الداخلية بغزة اليوم الجمعة أن أجهزتها ستبدأ الانتشار واستعادة النظام في المناطق التي ينسحب منها الاحتلال الاسرائيلي. ودعت الداخلية المواطنين إلى “الالتزام بالتوجيهات التي ستصدرها أجهزتنا في الأيام المقبلة”.

هذا وحثّ المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أبناء الشعب الفلسطيني على التعاون لإنجاح مرحلة التعافي عقب اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفاً أن “التعاون والاستجابة للتعليمات الحكومية هما الطريق الآمن لتسريع تقديم الخدمات”.

وعن تفاصيل المشهد في القطاع الصامد، معنا مراسل المنار ناصر الشرقاوي

وأعلن جيش العدو أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي في قطاع غزة، مشيراً إلى انه “بدءاً من الساعة 12 ظهراً تمركز الجيش على خطوط الانتشار الجديدة بناء على اتفاق وقف إطلاق النار”.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الانسحاب التدريجي من القطاع بعد أن أقرّت حكومة العدو فجراً المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع.

ووفق وسائل إعلام العدو، سحب جيش العدو وحدات قتالية تابعة للواء “غولاني” وقوات أخرى من قطاع غزة، كما انسحب لواء الاحتياط “عتصيوني” من خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأنّ “دبابات الجيش غادرت شارع الرشيد على محور نتساريم في وسط القطاع، وأصبح التنقّل الحرّ من وإلى شمال القطاع ممكناً”.

وبعد 24 ساعة على دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في القطاع، بدأ الأهالي بالعودة إلى منازلهم ونصب الخيام رغم خروقات الاحتلال المتكررة، عن هذا المشهد يحدثنا مدير مكتب المنار في القطاع قرير عماد عيد

وبحسب الخريطة التي نشرها البيت الأبيض سابقاً حول خطوط الانسحاب الإسرائيلي من غزة، تتضمن المرحلة الأولى الانسحاب من شمال القطاع حتى مشارف رفح، بالتزامن مع الإفراج عن الأسرى.

وفجراً، أعلنت حكومة الاحتلال أنّها أقرت المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان إنّ “الحكومة وافقت للتوّ على إطار عمل لإطلاق سراح جميع الأسرى، سواء كانوا أحياء أو أمواتاً”.

وفي واشنطن، أعلن مسؤولون أميركيون كبار أنّ الولايات المتحدة سترسل إلى الشرق الأوسط فريقاً مكوّناً من 200 عسكري أميركي لـ”الإشراف” على تطبيق الاتفاق، حسب قولهم.

وفي هذا السياق، قال مسؤول كبير للصحافيين إنّ القائد الجديد للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، “سيكون لديه في البداية 200 شخص على الأرض”، من دون أن يوضح موقع انتشارهم تحديداً. لكنّ مسؤولاً أميركياً ثانياً أكّد أنه “لا نيّة لنشر جنود أميركيين في غزة”.

وأوضح المسؤول الأول أنّ دور هؤلاء العسكريين “سيكون الإشراف والمراقبة والتأكّد من عدم وقوع انتهاكات”، مضيفاً أنّ “مهمّتهم الأساسية هي الإشراف”. ولفت إلى أنّ مسؤولين عسكريين مصريين وقطريين وأتراكاً وربما إماراتيين سينضمون إلى الفريق، موضحاً أنّ “الفكرة أن يكون الفريق جماعياً. ومن الواضح أن الإسرائيليين سيكونون على اتصال دائم” به، حسب قول المسؤول.

وبحسب المسؤول الثاني، يهدف الوجود الأميركي إلى تشكيل ما زعم أنه “قوة استقرار دولية”، على أن يتم إنشاء “مركز تحكّم مشترك” تُدمج فيه لاحقاً القوات الأمنية التي ستنتشر “لتجنّب أي احتكاك مع الجيش الإسرائيلي”، حسب تعبيره.

وبعد إقرار حكومة العدو الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار فجر الجمعة، تبدأ مهلة 72 ساعة ينسحب خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مواقع متّفق عليها مسبقاً، وتُجرى خلالها عملية تبادل الأسرى الإسرائيليين بمعتقلين وأسرى فلسطينيين.

وأتى الإعلان عن الاتفاق بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت أربعة أيام في مدينة شرم الشيخ في مصر، بمشاركة وسطاء أميركيين ومصريين وأتراك وقطريين. في الأثناء، أعلن ترامب أنه يخطط للتوجّه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد.

المصدر: مواقع إخبارية+موقع المنار