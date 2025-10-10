وفد حزب الله استكمل جولته الشمالية.. وتأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للتهديدات الإسرائيلية

استكمل وفد حزب الله جولته على القوى السياسية في شمال لبنان، حيث التقى عددًا من الشخصيات السياسية والدينية في طرابلس والمنية، في إطار التواصل المستمر للحزب مع مختلف الأطراف السياسية والشعبية، لتعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للتحديات التي يواجهها لبنان.

وفي السياق، زار عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير، وقدم له العزاء بوفاة حفيده. ونقل قماطي رسالة تعزية من نائب الأمين العام لحزب الله، سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ نعيم قاسم، إلى الخير.

وأكد قماطي خلال الزيارة على “الوحدة الوطنية والتصدي للتهديدات الإسرائيلية”، وشدد على “أهمية الحفاظ على العيش المشترك ورفض الفتنة”. وأضاف أن “سلاح المقاومة هو للدفاع عن لبنان ولن يتم تسليمه”.

من جهته، شكر الخير وفد حزب الله على تقديم العزاء، وأكد أن “حزب الله لم يقصّر معهم أبدًا”. وأضاف أن “دماء الشهداء التي روت أرض لبنان كانت في سبيل الدفاع عن الوطن”، وأشار إلى أن “حزب الله ضحى بسيد شهداء الأمة، السيد الشهيد حسن نصر الله، ويتعرض للظلم من قبل الحكومة اللبنانية التي تنفّذ السياسات الأميركية”. وتساءل عن “كرامة لبنان وسيادته في ظل الاعتداءات الإسرائيلية”، مطالبًا الدولة بـ”الاهتمام بشؤون المواطنين والحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك”.

كما زار وفد حزب الله مقر “المجلس الإسلامي العلوي”، حيث كان في استقباله رئيس المجلس الشيخ علي قدور، الذي أكد “دعمه لسلاح المقاومة”، واعتبر أن “هذا السلاح ضروري لحماية لبنان”. وقال إن “المجلس متمسك بالوحدة الوطنية ويدعو للتعالي عن الصغائر في ظل الظروف الحالية”، وأضاف أن “قوة لبنان تكمن في سلاح المقاومة”، داعيًا إلى “تطبيق اتفاق الطائف لتعزيز الوحدة الوطنية”.

وشدد الشيخ قدور على “أهمية الحفاظ على سلاح المقاومة، رافضًا مطالب تسليمه”، مؤكدًا أن “هذه الخطوة ستكون لها تداعيات سلبية على الأمن القومي اللبناني”. ويأتي هذا الموقف في ظل توترات إقليمية متزايدة وتهديدات إسرائيلية مستمرة للبنان.