قصف مدفعي وغارات إسرائيلية رغم بدء سريان وقف العدوان على غزة

بدأ سريان اتفاق إنهاء الحرب الصهيونية على غزة – فجر اليوم الجمعة – بعد مصادقة حكومة العدو الإسرائيلي رسميًّا على الاتفاق، وعلى الرغم من ذلك، استمرت قوات العدو في شن غارات وقصف مدفعي، وإن بوتيرة أقل، على مناطق مختلفة من القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “العديد من أحياء قطاع غزة شهدت قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا وإطلاق قنابل دخانية في وقت مبكر من صباح اليوم، لا سيما مع محاولة مواطنين التوجه إلى مناطقهم السكنية التي كانت تشهد توغلات إسرائيلية”.

وتابعت المصادر أن “قوات العدو أطلقت النار صباح اليوم في محيط منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح وشمال شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق قنابل دخانية”، وأضافت: “كما أُطلقت النار بكثافة تزامنًا مع إطلاق قنابل إنارة فجر اليوم في محيط منطقة نتساريم وسط قطاع غزة”، ولفتت إلى أن “طائرات الاحتلال شنت غارة على مدينة خان يونس، فيما قصفت مدفعية الاحتلال شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

وقد صدّقت حكومة العدو – بعد تأجيل عدة مرات – رسميًّا على اتفاق وقف العدوان الموقع في شرم الشيخ برعاية مصرية، قطرية، تركية، وأميركية.

ونقلت شبكة CNN الأميركية عن مسؤولين صهاينة قولهم إن “وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ فورًا مع موافقة حكومة إسرائيل على الاتفاق”.

وسبق الإعلان الإسرائيلي بفترة وجيزة، قصفٌ نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بقذائف المدفعية المتمركزة في محور نتساريم.

وشهدت الليلة الماضية مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال، بعدما قصفت منزلًا في مدينة غزة، ويدور الحديث عن عدد كبير من الشهداء والمفقودين.

وقد أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع باستشهاد 27 فلسطينيًّا أمس الخميس بنيران جيش الاحتلال، منهم 18 شهيدًا في مدينة غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام