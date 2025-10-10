أوكرانيا | إصابات وانقطاع للتيار الكهربائي في كييف جراء هجوم روسي واسع استهدف بنية تحتية حيوية

أعلنت أوكرانيا أن عاصمتها كييف تتعرض لهجوم “واسع النطاق” بالصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة، عقب استهداف منشآت حيوية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن كييف “تحت قصف باليستي وهجوم مكثف بطائرات هجومية مسيّرة”، داعية السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وسمع دوي انفجارات قوية في أنحاء المدينة، فيما أبلغ سكان عن انقطاع الكهرباء في عدد من الأحياء.

وأوضح رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، أن الهجوم استهدف “البنية التحتية الحيوية” وأدى إلى إصابة تسعة أشخاص على الأقل، بينهم خمسة نقلوا إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن “الضفة اليسرى من العاصمة بلا كهرباء وهناك مشاكل في إمدادات المياه”.

وأكدت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا غرينتشوك أن “القوات الروسية تنفذ ضربة كثيفة على شبكة الطاقة الوطنية”، مضيفة أن الفرق الفنية تعمل على تقليل الأضرار واستعادة الخدمات فور توفر الظروف الأمنية.

كما استهدفت الطائرات الروسية منطقة زابوروجيا جنوبي شرقي البلاد بسبع غارات مسيّرة على الأقل، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص، وفق السلطات المحلية.

ويأتي التصعيد في إطار حملة روسية متزايدة على منشآت الطاقة وشبكات النقل الأوكرانية، فيما اتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي موسكو بالسعي إلى “خلق الفوضى” عبر استهداف البنية التحتية، مؤكدًا أن الهجمات الأوكرانية المضادة داخل الأراضي الروسية “تحقق نتائج ملموسة”.